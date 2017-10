Ile Maurice: «Grève déguisée» de pilotes de MK - Xavier-Luc Duval lance un appel au dialogue

Les sportifs de Roche Bon Dieu et des villages alentours à Rodrigues auront de nouvelles facilités pour… Plus »

Or, souligne Xavier-Luc Duval, qui en tant que ministre du Tourisme gérait également Air Mauritius pendant quelque temps, «MK joue un rôle crucial dans l'économie mauricienne». De rappeler que «par an, MK transporte quelque 750 000 touristes et passagers et aussi des tonnes de cargo». D'où son appel à l'apaisement.

Hier, jeudi 5 octobre, huit vols, comptant l'aller et le retour, à destination de Hong Kong, Perth, Bangalore-Chennai et Londres ont été annulés, une douzaine de pilotes étant «souffrants». Suscitant la colère d'un millier de passagers qui devaient prendre l'avion.

«Dans l'intérêt supérieur du pays», il dit souhaiter qu'une solution soit vite trouvée au malaise qui couve actuellement à Air Mauritius. Solution qui passe nécessairement par le dialogue. Raison pour laquelle Xavier-Luc Duval lance «un appel au sens des responsibilités de tout un chacun, que ce soit le management, les pilotes et le personnel navigant afin qu'ils s'asseyent autour d'une table et puissent résoudre leurs différends».

