Ile Maurice: Rodrigues-Sport - Construction d'un stade à Roche Bon Dieu

communiqué de presse

Les sportifs de Roche Bon Dieu et des villages alentours à Rodrigues auront de nouvelles facilités pour pratiquer le sport. D'ici début 2018, un nouveau stade sera opérationnel à Roche Bon Dieu. Le projet à hauteur de Rs 38 millions est une initiative de la Commission de la Jeunesse et des Sports.

La pose de la première pierre pour la construction de ce stade s'est tenue récemment en présence du Chef Commissaire, M. Serge Clair ; la Commissaire de la Jeunesse et des Sports, Mme Rose de Lima Edouard ; et les villageois et les sportifs.

La construction de ce nouveau stade est une nouvelle étape vers la professionnalisation du sport à Rodrigues. Le stade sera muni de gradins, de vestiaires et d'autres aménités. Pour ce projet, trois familles seront relogées. D'autres développements sont à venir dans le secteur sportif.

Selon la Commissaire de la Jeunesse et des Sports, Mme Rose de Lima Edouard, un grant system sera alloué pour le football. « Le stade de Camp du Roi connaît actuellement des travaux d'amélioration. Avec l'avènement des prochains Jeux des Iles de l'Océan Indien, nous allons améliorer les infrastructures pour accueillir quelques compétitions ici. Notre vision est de viser l'excellence dans le sport », ajouta-t-elle.

Un stade à Roche Bon Dieu est un projet qui ravi tous les villageois. « C'est avec une grande joie que nous accueillons la construction de ce stade. Ce projet est un soulagement pour les sportifs parce qu'ils pourront maintenant s'entraîner dans de meilleures conditions. Les villageois pourront aussi pratiquer du sport pour être en bonne santé », a soutenu Marie Thérèse Samoisy, la présidente du village.

Lors de cette cérémonie, des équipements ont été remis aux dirigeants sportifs ainsi qu'à la présidente du village de Roche Bon Dieu. C'est entouré des villageois, des enfants et des personnalités que le Chef Commissaire et la Commissaire de la Jeunesse et des Sports ont procédé à la pose de la première pierre pour la construction du stade de Roche Bon Dieu. La maquette du stade a aussi été dévoilée.