Burkina Faso: Upc bazèga - Les militants exigent la démission du député Kiemdé

Les responsables de la section provinciale de l'Union pour le progrès et le changement (UPC) ont animé une conférence de presse, le 5 octobre 2017 à Ouagadougou.

Ils exigent la démission pure et simple, dans les plus brefs délais, du député Elisée Kiemdé, élu sous la bannière du parti dans cette circonscription électorale. On lui reproche, entre autres, l'absentéisme aux rencontres du parti, le non respect des consignes de vote du parti, la volonté de liquider le parti au profit de certains partis politiques.

Après leur lettre ouverte adressée au député Elisée Kiemdé, les militants de l'Union pour le progrès et le changement (UPC) veulent passer à la vitesse supérieure. Ils ont animé une conférence de presse, le 5 octobre 2017, pour exiger la démission de ce dernier. « Les militants et militantes UPC du Bazèga exigent, dans les plus brefs délais, que le député Albert R. Elisée Kiemdé démissionne de l'Assemblée nationale pour que le mandat qu'ils ont acquis de haute lutte leur revienne. Le député Kiemdé a décidé de mettre fin à l'existence de l'UPC dans le Bazèga et le Centre- Sud.

Il a entrepris une offre publique d'achat de conscience avec l'argent de ses commanditaires. Nous lui disons bon vent pour le nouvel homme généreux qui pense en 2017 que ses citoyens sont des marchandises. Mais en aucun cas, nous ne pouvons accepter qu'il utilise nos voix pour nous combattre », a déclaré Bassibiri Clément Pacmogda, secrétaire général de la sous section UPC de Kombissiri. A sa session extraordinaire du 20 juillet 2017, a-t-il rappelé, le Bureau politique national de l'UPC a exclu du parti, le député Elisée Kiemdé.

Suite à cette exclusion, a-t-il poursuivi, le parti a envoyé une mission, le 30 juillet 2017, pour expliquer aux militants et militantes de la province les raisons profondes de cette décision. « Connivence avec des partis politiques adverses pour nuire à l'UPC, désertion des réunions du parti depuis près de 2 ans et refus de s'expliquer. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été son refus d'obéir à la discipline du parti lors du vote de la loi sur le partenariat public privé (PPP) », sont, entre autres, les fautes qui sont reprochées à l'élu national Elisée Kiemdé.

Pour ces militants du parti du lion de la cité de la patate douce, si le député ne s'exécute pas vite, d'autres actions seront entreprises pour l'y contraindre. Et en cela, ces militants ont le soutient du Bureau politique national. « Nous sommes là pour être solidaires des actions que les militants et les militantes de la province du Bazèga viendraient à entreprendre contre le député Kiemdé.

C'est leur droit. Le mandat appartient à l'UPC. Lors des élections, il y avait beaucoup de partis politiques qui étaient en compétition, et les militants ont choisi l'UPC. Quand vous regardez le spécimen de vote, il y a le logo du parti et non le député Kiemdé », a conclu Rabiou Yaméogo, secrétaire national de l'UPC.