Burkina Faso: Simon Compaoré - « Nous n'avons pas la phobie du complot, le complot est réel »

« Il est qui ce bonhomme-là pour oser défier la République et les institutions ? Il est adossé à des choses friables. Chacun est parti prendre son enveloppe et s'est dit qu'il va venir chauffer le coin, mais il se trompe éperdument », a-t-il conclu.

A l'entendre, s'il y a des attaques, cela n'est pas lié à l'absence de qui que ce soit. « Il y a des attaques parce qu'il y en a qui ont pactisé avec le diable. Ce pacte n'a pas été rompu, même s'ils ne sont plus là. Certains ont même dit qu'ils partaient dans le désert. Quand ils y vont et prennent la rançon, vous croyez que c'est une seule personne qui bouffe ça ? C'est une répartition. Ce que le peuple a fait en octobre 2014 a coupé tout cela et on veut nous faire payer cher. Les gens tapent parce qu'il n'y a plus d'affaires de rançons », s'est expliqué le président par intérim du MPP.

Interrogé sur la question du retour de l'ancien président Blaise Compaoré, le président par intérim répondra par une autre interrogation : « Est-ce que c'est nous qui lui avons dit de partir ? ». D'ailleurs, il ne manquera pas de s'adresser à ceux qui sont allés le rencontrer. « Il y en a qui refusent de travailler et attendent pour développer leurs capacités de nuisance et aller prendre l'argent pour revenir s'exciter », a-t-il caricaturé.

« Ce sont des coïncidences qui troublent », a soutenu Simon Compaoré avant de lancer cette mise en garde : « Ceux qui sont cachés et qui continuent de pactiser avec le diable savent qu'on sait. Ensemble nous allons les combattre. On ne se laissera pas assassiner bêtement, nous allons vendre cher notre peau ».

D'où le thème : « Le MPP face aux défis de la sécurité, de la restauration de l'autorité de l'Etat et de la forte demande sociale ». Pour les responsables du parti, l'heure n'est pas à la polémique et ils promettent de montrer, dans les jours à venir, preuves à l'appui, que les lignes continuent de bouger. Au-delà, selon le président par intérim du parti, le MPP répondra à tous les coups qui ont pour seul objectif d'empêcher la roue de l'histoire de continuer à tourner. « Ce n'est pas que nous avons la phobie du complot, le complot est réel.

Pour le président par intérim, le parti restera toujours debout et continuera à marcher dans les sillons tracés par l'illustre disparu. Au sein de l'opinion publique pourtant, d'aucuns affirment que depuis la disparition de Salifou Diallo, le MPP a du mal à se retrouver. « Nous sommes loin d'être des gens qui se cherchent », a dit Simon Compaoré à ce propos. La disparition de Salifou Diallo, a-t-il poursuivi, nous a tous affligés, mais nous avons juré sur sa dépouille que nous allons poursuivre vaille que vaille les sentiers qu'il a laissés. « Ceux qui pensent qu'il y a une place pour s'incruster dans le mur se trompent lourdement », a-t-il prévenu. Le parti, a-t-il rassuré, va très bien. Et, pour cette rentrée, il entend se pencher sur les grandes questions du moment.

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a effectué sa rentrée politique, le 5 octobre 2017. A cette occasion, les premiers responsables du parti se sont entretenus avec les Hommes de médias, au siège du parti. Selon eux, malgré la disparition de Salifou Diallo, l'un des membres fondateurs du parti, le MPP reste « debout » et entend, pour cette rentrée, se pencher, entre autres, sur les défis sécuritaires et ceux liés à la défiance de l'autorité de l'Etat.

