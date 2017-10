Tunisie: «Dans sa compétition avec le Maroc, le dossier de la Tunisie était robuste »

Aujourd'hui, je ne vois pas de risque lié à la perturbation des structures de coûts. Il faut savoir que les fournisseurs indiens sont extrêmement agressifs et font toujours des offres intéressantes.

Aujourd'hui il n'y pas de dérive sur les coûts de production, mais la compétition va de plus en plus s'intensifier et c'est là qu'il faudrait conserver la structure de coût. C'est une petite alerte que j'adresse aux fournisseurs.

Tout le monde s'accorde à dire que la Tunisie satisfait amplement les exigences des constructeurs et en même temps, lorsque vous décidez d'ouvrir une usine en Afrique du Nord, c'est le Maroc que vous choisissez, pourquoi?

Quand nous avons décidé d'ouvrir une usine, nous avons mis en compétition plusieurs pays et la Tunisie, comme d'autres pays, a répondu et a fait une proposition. Et je dois dire que c'était un excellent dossier et que tout était satisfaisant. Après, le Maroc a donné des arguments supplémentaires que je ne pourrais évidemment pas dévoiler ici, ce qui a fait que les choses ont basculé. Mais je tiens à dire que le dossier tunisien était extrêmement robuste. Il n'y avait dans ce dossier aucun point disqualifiant pour la Tunisie. A aucun moment nous n'avons dit "non" parce qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Nous avons travaillé avec les fournisseurs, les responsables de l'époque et avons fait une étude complète de "supply-chain" (La chaîne d'approvisionnement), mais après, il y a eu les propositions du Maroc.

Quels conseils donneriez-vous aux entreprises tunisiennes et aux autorités pour que la Tunisie garde son attractivité ?

Il faut je crois diversifier le portefeuille client. Ce que fait PSA en Tunisie, il faudrait que d'autres le fassent aussi. Je ne suis pas certain que Ford ou Renault achètent beaucoup en Tunisie. Il y a donc je pense une démarche à faire pour les attirer. Les fournisseurs tunisiens ont aujourd'hui tous les atouts pour exporter. Cela a été dit et redit: ils ont la compétence, la compétitivité, l'expérience, des références et cela fait des années qu'ils exportent. Il y a 40 ans nous avons commencé à acheter du câblage ici, c'était très simple et aujourd'hui, tous nos écrans de navigation, les commandes sous-volant, et les combinés qui sont extrêmement complexes sont achetés en Tunisie.