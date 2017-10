Tunisie: La date du 25 mars 2018 maintenue

Les sélections de la Tunisie (groupe A), du Nigeria (groupe B) et de l'Egypte (groupe C) peuvent… Plus »

L'élection du maire et des conseillers municipaux revient, du reste, aux électeurs, censés les sélectionner pour le bien de la commune. Mais quand les électeurs ignorent tout des conditions garantes de leur bien-être et de l'intérêt de leur commune, quel sens donner à ces élections ?

A la tête du conseil municipal, ce même maire doit œuvrer pour les intérêts de sa commune. Et qui dit intérêts de la commune dit équiper les écoles, entretenir les établissements culturels et les monuments historiques, refaire les trottoirs, améliorer la planification urbaine de sa petite ville, aider les vrais nécessiteux et préserver l'ordre.

Aujourd'hui que l'Isie a dit son mot, les Tunisiens éliront donc prochainement 350 maires et plus de 7200 conseillers municipaux. Le nombre de ces derniers par commune varie en fonction du nombre des habitants.

L'Isie a connu des troubles après la démission de son président ChafiK Sarsar et de ses deux membres Lamia Zargouni et Mourad Ben Moulah, invoquant des différends internes.

