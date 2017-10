Burkina Faso: Suivi des politiques publiques - La CODEL veut poursuivre ses missions

La Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestiques des élections (CODEL) a animé un point de presse, le jeudi 5 octobre 2017, à Ouagadougou. Elle a annoncé aux journalistes la poursuite de ses activités de promotion de suivi des politiques publiques.

Après avoir joué le rôle d'observateur lors du double scrutin de novembre 2015, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections (CODEL) veut toujours poursuivre ses activités de veille citoyenne sur les politiques publiques. C'est l'information qu'elle a portée à l'intention des journalistes, au cours d'une conférence de presse tenue, le jeudi 5 octobre 2017, à Ouagadougou.

Pour son président, Me Halidou Ouédraogo, les différentes activités menées, lors des élections d'octobre 2015, ont contribué à l'acceptation des résultats par les parties prenantes et, même, à « crédibiliser » les élections. En effet, Halidou Ouédraogo a fait savoir que si les élections couplées se sont caractérisées par leur « transparence et leur impartialité », c'est en partie dû à l'action de la CODEL qui, en collaboration avec ses partenaires, a œuvré pour l'atteinte de cet objectif.

L'engagement toujours permanent du peuple burkinabè pour l'approfondissement de la démocratie, les défis multiples de l'Etat pour le développement et le souci de renforcement des institutions, estime Halidou Ouédraogo, commandent la poursuite les activités de la CODEL. Cela, a-t-il dit, dans l'optique de participer à la consolidation de la démocratie et à l'édification d'un Etat de droit. « La CODEL a noté qu'après les élections, tous n'est pas fini. Elle s'est mise au travail en vue de participer à la construction d'un Etat de droit », a-t-il déclaré. C'est d'ailleurs dans cette même dynamique qu'il a été mis en œuvre les plateformes de veille citoyenne comme « le Rochmètre » et « le Presimètre ».

Mais, ces deux plateformes ont-elles permis à la CODEL d'atteindre ses objectifs ? A cette question des journalistes, ses premiers responsables, ont indiqué qu'elles ont permis aux citoyens de mieux suivre et d'apprécier les engagements pris par le Président Roch Marc Christian Kaboré. Mieux, foi des responsables de la CODEL, elles ont aussi contribué à faire du principe de l'imputabilité et de la redevabilité une réalité au Burkina Faso.

Estimant, par ailleurs, que le pays des Hommes intègres fait face actuellement à de multiples défis et tirant un bilan satisfaisant de ses actions, la CODEL, a souligné Halidou Ouédraogo, entend toujours apporter sa part contributive à l'amélioration de la gouvernance et au renforcement de la démocratie.

« C'est un travail d'éducation citoyenne auquel nous allons nous attaquer », a martelé Daniel Dah, son vice-président. Ainsi, dans le cadre de ses activités, la CODEL va organiser un dialogue citoyen avec les partis politiques, les OSC et la CODER, faire un plaidoyer auprès du Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN), mais surtout travailler au renforcement des capacités des acteurs de la société civile. « Nous allons tenir un dialogue citoyen sur la réconciliation nationale avec tous les acteurs et aussi faire en sorte que les populations à la base puissent échanger sur le PNDES », a précisé Halidou Ouédraogo.