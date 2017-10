Afrique: La Guinée équatoriale exclue de la Coupe du monde féminine 2019

Par ailleurs, deux autres joueuses « Muriel Linda Mendoua Abessolo et Francisca Angue Ondo Asangono, qui ont également pris part à la compétition préliminaire du Tournoi Olympique de Football féminin, Rio 2016 pour la Guinée équatoriale, ont été déclarées coupables de violation de l'art. 61, al. 1 et 2 du Code disciplinaire (Faux dans les titres) et suspendues pour dix rencontres chacune« .

« La Commission de Discipline de la FIFA a exclu l'équipe nationale de Guinée équatoriale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ (en cas de qualification) et infligé une amende de CHF 100 000 à la Fédération de Football de Guinée équatoriale pour avoir aligné des joueuses inéligibles dans le cadre de la compétition préliminaire du Tournoi Olympique de Football féminin, Rio 2016 (cf. art. 55 du Code disciplinaire de la FIFA) ainsi que pour l'utilisation de documents faux et falsifiés par deux joueuses (cf. art. 61, al. 4 du Code disciplinaire)« .

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.