M. Clément, responsable Afrique subsaharienne de la formation des produits et du volet de business solution devant une foule de jeunes venus visiter les produits de cette nouvelle marque dira: «Qnet Fondé sur la base humanitaire, pour le développement personnel et l'évolution de la technologie, nous avons voulu véritablement impulser notre marque (Qnet), en établissant un forum pour le développement entrepreneurial à travers un simple système, dénommé système de bouche à oreille qu'on appelle de façon technique, la vente directe en ligne ou le e-commerce».

Par ailleurs, il a annoncé une séance de travail pour voir l'ensemble du travail qui est en train d'être abattu ici au Sénégal, afin de permettre la stimulation et l'organisation la jeunesse sénégalaise à intégrer Qnet, aux fins de devenir non pas des employés mais des entrepreneurs.

A la question de savoir comment des jeunes vont travailler avec Qnet, le ministre de préciser: «Aujourd'hui, c'est une visite de prise de contact. Il s'agira ensuite de voir comment Qnet, qui est en train de travailler avec un réseau qui maille toute l'Afrique et le monde entier et qui vient d'implanter son réseau ici au Sénégal, pourra permettre à certains jeunes d'avoir un avenir assuré».

Toutefois, il n'a pas manqué de magnifier la jeunesse sénégalaise en ces mots: «Je suis rassuré que le Sénégal ait une jeunesse responsable et saine et prête à accompagner les pouvoir publics pour le développement du Sénégal.»

«Nous sommes ravis aujourd'hui, d'accueillir une compagnie qui travaille au-delà du renforcement de capacité de la jeunesse, mais pour permettre à la jeunesse d'avoir des opportunités et cela, à l'image de tous les jeunes que j'ai vu ici, chacun doit se frayer son chemin», a-t-il laissé entendre. Et de poursuivre: «L'Etat du Sénégal est en train de mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour permettre à la jeunesse sénégalaise, d'être dans des conditions ou un cadre idéal pour l'épanouissement moral, économique et social».

