Duel à distance entre la Tunisie et la RD Congo. Les deux équipes sont encore en lice pour un ticket pour la Russie. Mais avantage pour les Aigles de Carthages qui sont leader avec 10 points et se rendent en Guinée samedi pour le compte du groupe A. Les Léopards se produisent contre les Chevaliers de la Méditerranée sur le sol tunisien.

D'autres rencontres alléchantes ont lieu ce samedi dans le cadre de cette journée fatidique. Le déplacement de la Zambie au Nigeria en est pratiquement la finale de ce groupe B, car le Cameroun et l'Algérie ne peuvent plus espérer une qualification. Une victoire des Super Eagles serait synonyme d'une qualification.

Si la rencontre n'est pas aussi importante pour le Mali, puisque ayant perdu toute chance de qualification, la Côte d'Ivoire, quant à elle, doit la prendre au sérieux. Bien qu'en tête du classement, les Eléphants vont regretter s'ils perdent cette explication puisqu'ils ont 7 points au classement et talonnés par le Maroc (6 points) et le Gabon (5 points). Les deux précédentes sélections s'affrontent ce samedi à 19 heures.

La phase décisive de la 5è et avant dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, zone Afrique démarre ce vendredi avec une seule rencontre. Elle oppose la Côte d'Ivoire au Mali à Bamako, à partir de 19 heures, TU, dans le groupe C.

