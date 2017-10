Congo-Brazzaville: Situation sécuritaire dans le Pool - Chris Antoine Walembault confiant de la démarche présidentielle

Les agents du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville ont repris, ce mercredi, leur grève… Plus »

« Il a soutenu le candidat Guy Brice Parfait Kolelas qui siège à l'Assemblée nationale et est libre de ses mouvements. En outre, le président de la République a relevé qu'il n'a pas eu des résultats satisfaisants dans le Pool et même dans certains départements du Congo mais, il ne comprend pas les motivations réelles du soulèvement des ninjas», a-t-il rappelé.

« Le président de la République a donné des orientations et nous devons les mettre en pratique avec toute la prudence et la technicité nécessaires ; parce que les ennemis de la paix peuvent les désorienter. C'est ainsi que le chef de l'Etat a souhaité que tout le monde soit impliqué dans la réalisation de cette opération en mesurant de ce fait sa complexité. C'est pour cette raison qu'il a attiré l'attention du gouvernement, des ONG et des personnes ressources afin que les erreurs du passé ne se reproduisent plus », a insisté Chris Antoine Walembault.

Un journaliste a voulu savoir si ce comité prendra des dispositions pour qu'on ne retombe pas dans les cas de disparition des personnes comme on semble le dire pour des Congolais qui avaient regagné Brazzaville par le Beach après la guerre du 5 juin 1997. Le président du Codema et ancien directeur du cabinet du Pasteur Ntoumi a relevé que ceux qui seront chargés d'exécuter cette opération doivent être vigilants.

Le président du Congrès des démocrates africains (Codema) et ancien secrétaire général du parti du Pasteur Ntoumi, Chris Antoine Walembault a salué le 5 octobre à Brazzaville, dans un entretien avec la presse, l'ouverture des couloirs humanitaires sécurisés en vue de permettre aux ninjas de sortir des forêts comme l'a annoncé le 4 octobre le président de la République, Denis Sassou N'Guesso lors de sa réunion avec les sages et notables du département du Pool.

