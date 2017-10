Sénégal: Jean Pierre Senghor sur la sécurite alimentaire et résilience - «Le Sénégal n'est pas un pays qu'on peut classer rouge»

Le Programme Nation d'Appui à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience (PNASAR) 2018-2022 a été validé hier, jeudi 05 octobre. La cérémonie de validation a été présidée par le ministre, directeur de cabinet du Premier ministre, Diatoura Ndiaye. Occasion pour le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, Jean pierre Senghor, de déclarer que le Sénégal n'est pas en «situation d'urgence», comparé aux autres pays de la sous-région.

En matière de sécurité alimentaire, le Sénégal n'est pas en «situation d'urgence». Le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, Jean pierre Senghor, est formel. Mieux, selon Jean pierre Senghor qui s'exprimait hier, jeudi 05 octobre, lors de l'atelier technique de validation du Programme Nation d'Appui à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience (PNASAR) 2018-2022, sous la présidence du ministre, directeur de cabinet du Premier ministre, Diatoura Ndiaye, notre pays peut être considéré comme le moins vulnérable par rapport aux reste de la sous région. Car, soutient-il «le Sénégal n'est pas un pays qu'on peut classer rouge, nous ne sommes pas en situation d'urgence», en ce qui concerne la sécuritaire alimentaire de nos populations.

Dans ce programme, avec le ciblage des ménages, six départements en situation précaire ont été «classés en situation difficile» notamment les départements de Tambacounda, de Goudiry, de Matam, de Malem Hodar, de Bambey et de Kanel. «Ce n'est pas alarment, mais il faut éviter que les gens se retrouve dans des situations beaucoup plus sérieuses. C'est pour cela que le PNASAR va tout faire pour qu'on sorte de ces plans d'urgence. C'est pourquoi l'Etat veut mettre en place des mécanismes en aval de la stratégie pour que ces ménages puissent se prendre en charge eux-mêmes», a alerté le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Et de relever que «si nous prenons la situation sous régionale, le Sénégal est un des pays qui apporte le plus d'appui à sa population», a-t-il assuré.

Pour sa part, le directeur de cabinet du Premier ministre, Diatoura Ndiaye, a expliqué que le PNASAR «est le fruit d'un long processus qui a démarré il y a quelques mois» et «qui s'inscrit en parfaite cohérence dans le PSE» notamment en son Axe1. Il s'agit de «renforcer la sécurité alimentaire du Sénégal et rééquilibrer une balance commerciale dégradée par les importations des produits alimentaires; développer des filières intégrées compétitives à haute valeur ajoutée; réserver les équilibres socio-économiques et dynamiser l'économie rurale», a cité M. Ndiaye.

Après sa validation technique hier, le Programme Nation d'Appui à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience (PNASAR) 2018-2022, qui se veut «être une porte d'entrée à tous ceux qui veulent cotiser au panier de sécurité alimentaire», sera soumis au président de la République et son gouvernement dans le cadre d'une une validation politique lors d'une prochaine session du Conseil national de sécurité alimentaire, avant la fin du mois d'octobre. En effet le PNASAR s'articule autour de 5 sous programmes lesquels se déclinent en 15 composantes, 30 sous composantes et 115 actions prioritaires. Il va s'appuyer sur la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et de Résilience (SNSAR), adoptée le 16 janvier 2016 par le Conseil national de sécurité national alimentaire en guise d'«opérationnaliser».