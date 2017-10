Sénégal: Mise en œuvre du pacte populaire de l'opposition contre Macky en 2019 - Habib Sy taille bavette avec Idy

L'initiative de l'ancien ministre d'Etat libéral, Habib Sy, destinée à unifier l'opposition autour d'un pacte dit populaire pour battre Macky Sall à la présidentielle de 2019 suit son bonhomme de chemin.

Dans le cadre des consultations pour la mise en œuvre effective dudit Pacte Populaire de l'Opposition (Ppo), le président du parti Espoir et Modernité (PEM)/Yaakaar u Réew, promoteur de l'initiative, a rencontré Idrissa Seck, le président du parti Rewmi hier, jeudi 05 octobre 2017.

L'information émanant du parti de Habib Sy relève en outre que la rencontre entre les deux leaders de parti a eu lieu au domicile de l'ancien chef de gouvernement de Me Wade, sis dans le quartier du point E, à Dakar. On informe également que Habib Sy, patron du parti Espoir et Modernité (PEM)/Yaakaar u Réew, a fait une présentation des contours du Pacte populaire de l'opposition au président Idrissa Seck qui a prêté une « attention particulière et un grand intérêt au document, dont l'un des points relatifs au partage des responsabilités est son idée ».

La note du parti de Habib Sy fait remarquer dans la foulée qu' « Avec finesse, lucidité et clairvoyance, le président Idrissa Seck a décrit la situation politique actuelle du Sénégal et les perspectives pour une organisation de l'opposition ». Qui plus est, « Il a salué et magnifié l'idée et la démarche du président Habib Sy et l'a encouragé à rencontrer tous les autres leaders des partis d'opposition pour leur présenter le Ppo ».

Pour finir, on informe que le patron de Rewmi Idrissa Seck a exprimé « sa volonté pour la définition et la mise en œuvre d'une stratégie commune de l'opposition, pour avoir toutes les chances de gagner l'élection présidentielle de 2019 ». Une autre rencontre entre les deux présidents de partis est d'ailleurs programmée à la fin des consultations.