Cap-Vert/Sénégal: Elim Mondial 2018 - Lucio Antunes a la solution pour dompter les Lions du Sénégal

« Le joueur qui fait la différence dans cette équipe sénégalaise est Guéye (NDLR : Gana) Celui qui joue à Everton. C'est un joueur constant dans son jeu. Il fait bien son boulot. Quand il défend. Il assure bien ses relances. Maintenant si ses ballons n'arrivent pas pour Sadio Mané, Moussa Sow ou Keita, ils ne joueront pas... annonce d'emblée Lucio Antunes, interrogé par l'envoyé spécial du quotidien Stades à Praia. Selon lui, entre le match aller à Dakar il y a un an où le Cap Vert avait perdu 2 à 0 et le match de samedi à Praia, beaucoup de choses a changé. Mon équipe a changé de performances collectives comme individuelles. Maintenant nous sommes très forts. Ce sera un bon match avec deux bonnes équipes. A l'en croire, le Cap Vert s'appuiera sur son collectif avec un bon joueur comme Ryan Mendes qui peut à tout moment faire la différence. Mais, il y a aussi d'autres joueurs. J'ai bien étudié le Sénégal. J'ai le match de tous les joueurs sénégalais en club et par poste. J'ai une stratégie pour empêcher toute l'équipe de jouer... »

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.