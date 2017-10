Cap-Vert/Sénégal: Eliminatoires mondial 2018 / Cap-Vert - Sénégal, ce samedi à Praia - Les «Lions» répètent les dernieres gammes

(Praia, Cap-Vert) - Accueillis par quelques supporters surexcités, les «Lions» du Sénégal qui affrontent les «Requins Bleus» du Cap-Vert demain, samedi 7 octobre, pour le compte de la 5ème journée des éliminatoires de la coupe du monde Russie 2018, ont foulé la pelouse du stade national de Praia pour répéter leurs dernières gammes. A menu, plusieurs ateliers. Une première séance qui s'est toutefois tenue sans sept joueurs notamment des «cadres» tels que Kara Mbodji, Sadio Mané, Mbaye Niang et autres Salif Sané.

L'équipe nationale du Sénégal de football qui affronte la sélection du Cap-Vert a foulé hier, jeudi 5 octobre, la pelouse synthétique du stade national de Praia pour sa première séance d'entrainement ouvert au public. Devant un maigre public (un 12ème Gaïndé) basé à Praia, Aliou Cissé a répété les toutes dernières gammes pour mieux appréhender ce match ô combien important face au Cap-Vert pour le compte de la 5ème journée des éliminatoires de la coupe du monde Russie 2018.

Plusieurs ateliers étaient au menu de cette première séance. Vitesse, jeu court, percussion et des coups de pieds arrêts (penalties).

SEPT ABSENTS

Kara Mbodji, Sadio Mané, Mbaye Niang, Lamine Gassama, Opa Guette, Salif Sané et Fallou Diagne n'ont pas pris part à la séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal. Sept joueurs dont certains sont des éléments clés du dispositif d'Aliou Cissé. Ils sont restés à l'hôtel Atlantico Praiamar. On ignore les raisons de ces absences. Le sélectionneur national n'a pipé mot parce qu'il a encore une fois «boudé» les micros des Envoyés Spéciaux des différents organes de presse du Sénégal. Face à cet état de fait, l'attaché de presse a voulu rassurer les reporters en soutenant qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat face à l'absence remarquée de certains «cadres». «Ils sont justes laissés au repos et ils vont faire de la musculation à l'hôtel», a déclaré Ciré Soumaré. Rendez-vous ce soir pour la séance d'explication avec Aliou Cissé qui, cette fois, est contraint de faire face aux médias, pour respecter la réglementation de la Fifa.

Rappelons qu'avec 5 points, le Sénégal occupe la 3ème place du Groupe D derrière le Burkina 1er avec 6 pts +2 et le Cap-Vert 6 pts -2. Le Sénégal a toutefois une chance de plus que ses concurrents car, les Lions rejoueront le match aller contre l'Afrique du Sud comme indiquée par la Fifa. Ce sera le 10 novembre avant de recevoir les Bafana Bafana à Dakar, le 14 novembre.

ADAMA MBENGUE, DEFENSEUR DES LIONS : «Rentrer avec la victoire»

«Nous sommes contents de l'accueil que les supporters nous ont réservé. Il faisait chaud, mais ils étaient là. On ne peut que les remercier en remportant les trois points. Nous essayons de nous battre pour revenir avec la victoire. J'ai raté certains matches, là, je suis re-convoqué. Il m'appartient de me battre pour donner satisfaction. Nous sommes prêts pour ça.

PAPE ALIOUNE NDIAYE : «Prêts à faire face»

«La pelouse est certes spécialiste parce qu'elle est en synthétique alors que nous avons l'habitude de jouer sur des pelouses en gazon naturel. Mais, il faut faire abstraction de tout ça. Nous, joueurs sénégalais, avons la capacité de nous adapter. Nous sommes prêts à faire face pour sortir victorieux de cette rencontre. Nous allons affronter une sélection capverdienne qui est en confiance en ce moment par rapport au début des éliminatoires. C'est dire seulement que les choses vont vite dans le football. Donc, il va falloir être costauds au milieu, en défense et en attaque. Nous en sommes conscients aussi. Nous avons bien travaillé et espérons être à notre meilleur niveau, samedi. Il faut oublier le Burkina Faso. Chaque match se joue dans un contexte particulier.»

LA FIFA A REPARE UNE INJUSTICE

«Par rapport à la décision de la Fifa de faire rejouer le match contre l'Afrique du Sud, je dirai que justice est faite. Tout le monde a vu ce qui c'était passé là-bas. La pilule avait du mal à passer. On ne méritait pas de perdre les trois points».

GARRY MENDES RODRIGUES

«C'est un très bon joueur (Garry Mendes Rodrigues, sociétaire de Galatassary, Ndlr). Il est en train de faire de bonnes choses en club. C'est un joueur qui est capable d'apporter de la percussion devant. Il est fort à un contre un. Mais je fais confiance à Adama Mbengue ou Saliou Ciss. Le Sénégal a ce qu'il faut pour faire face. Le Sénégal est son propre adversaire. Il faut être capable de se surpasser, de donner le meilleur de nous mêmes. Nous sommes dans cet état d'esprit, nous sommes dans cette optique. Ce qui nous reste, c'est de sortir le grand jeu, samedi. Je pense que nous le ferons».

ECHOS PRAIA

ALBERTINE GONZALVES

La vice-présidente du Comité national olympique et sportif sénégalais, par ailleurs présidente de la Fédération sénégalaise de gymnastique, Mme Albertine Gonzalves a connecté les Envoyés Spéciaux des organes de presse à Praia. Venu accueillir les journalistes, alors qu'elle est en vacances à Praia, Mme Gonzalves a offert des puces de téléphones à l'ensemble des reporters qui venaient juste d'atterrir. Ce qui leur a permis illico de rentrer en contact avec Dakar. Bravo !

AMBASSADRICE

Son Excellence Mme Seynabou Dial a fait preuve de beaucoup de générosité et de dynamisme pour permettre à la délégation sénégalaise de se sentir à l'aise à Praia. Ce ne sont pas les journalistes qui diront le contraire. Puisque c'est elle et son équipe qui sont venus à l'aéroport les accueillir, après avoir réservé un hôtel pour eux. Mais aussi pris langue avec une société de transport de bus et une restauratrice de plats sénégalais.

DIAO BALDE KEITA, LA STAR

Diao Baldé Keïta est véritablement la star de l'équipe nationale du Sénégal. Hier, au stade national de Praia, il a été envahi par des supporters pour une série interminable de selfies. Très disponible, l'attaquant de l'As Monaco, grand chambreur, a tout simplement accepté de faire plaisir à ses fans.