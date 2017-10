Congo-Kinshasa: Réduire et partir

Mais, dans les instances des Nations unies, on estime que c'est encore trop tôt un retrait des troupes onusiennes positionnées en RDC. Pour le secrétaire général des Nations unies, le Portugais Antonio Guterres, retirer la Monusco de la RDC, c'est laisser le pays à la portée de tous les prédateurs et annihiler de surcroît tous les efforts consentis dans le sens de la stabilisation de ce géant de l'Afrique centrale.

Lors de son dernier passage à New-York, le président Kabila a sollicité des Nations unies une requalification de la présence onusienne en RDC. Le chef de l'Etat envisage, par ailleurs, un retrait pur et simple des troupes onusiennes, plus de dix ans après leur arrivée en RDC.

C'est depuis 1999 que l'ONU a dépêché, sur base de l'accord de Lusaka, ses troupes en RDC. À ce jour, la mission des Nations unies en RDC est l'une des plus onéreuses au monde. C'est aussi la plus importante mission de maintien de la paix dans le monde, avec un nombre impressionnant d'environ 18.000 casques bleus, sans compter le personnel civil qui se compte aussi par milliers.

