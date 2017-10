Sénégal: Sédhiou / Tournoi de l'amitié et de la réconciliation à Bading - Kawral s'adjuge du trophée au dépend de Kambeuff dans le fair-play

La troisième édition du tournoi de football de Bading a vécu sous de bons auspices avant-hier, lundi 4 octobre. Il est initié par le professeur Oumar Kandé, en appui aux efforts de consolidation de la paix en Casamance.

De par sa pratique qui s'exerce en association, la passion qui charrie les émotions et nourrit les racines des relations sociales, le football reste une source d'inspiration pour Oumar Kandé à accompagner les initiatives de consolidation de la paix en zone transfrontalière. Dans son Bading natal près de Tanaff, à moins de cinq kilomètres de la frontière avec la Guinée Bissau, ce professeur de lettres classiques de classe exceptionnelle à Saint Louis, ancien président de Allez Casa et membre de l'association nationale de la presse sportive, a initié ce tournoi dit de «l'amitié et de la réconciliation» pour dessiner de belles perspectives à ce terroir ayant payé un lourd tribut au conflit armé en Casamance.

L'initiateur de ce tournoi, Oumar Kandé explique que «c'est une expérience douloureuse qui est à l'origine de ce tournoi de football. En 1998 quand je suis venu pour les vacances à Bading, Et dès mon arrivée, j'ai trouvé des refugiés au lycée de Tanaff et qui avaient fui l'insécurité en zone de frontière suite à l'incendie de leurs villages. Depuis et comme le dit un philosophe « je suis homme, je suis un être humain ; alors rien de ce qui est humain ne doit m'être étranger » cite-t-il ce penseur avant de poursuivre : «Je ne pouvais pas être indifférent à ce sort malheureux de mes parents et de mes voisins. J'ai alors décidé d'utiliser le sport et surtout le football pour rattacher les gens et réconcilier la jeunesse du terroir ».

Quant à Demba Ramata N'diaye, l'un de ses illustres invités et entraîneur de l'équipe du Casa sport de Ziguinchor, il se félicite du talent des joueurs qui, dit-il, ne demandent que de peu de moyens pour éclore et faire des merveilles à l'image de Sadio Mané originaire de Sédhiou.

Sur ce long chemin du développement local, Oumar Kandé promeut également l'éveil des consciences juvéniles et fait dans le plaidoyer en faveur du village de Bading situé dans la commune de Tanaff pour l'accès à l'eau, l'électricité, aux pistes de production et aux constructions scolaires.

La finale est remportée par l'ASC Kawral aux dépens de l'ASC Kambeuff à l'issue de la série de tirs aux buts.