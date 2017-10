Tunisie/Guinée: Elim Mondial 2018 - Pour les Aigles de Carthage, la Russie passe par Conakry

Dans le groupe A des éliminatoires du Mondial 2018, les Tunisiens peuvent conclure dès ce samedi s'ils obtiennent un meilleur résultat en Guinée que les Congolais face aux Libyens.

La Tunisie pourrait obtenir sa qualification dans un cas de figure : une victoire en Guinée, combinée à un nul ou à une défaite de la RD Congo face à la Lybie. La tâche sera très compliquée pour les Aigles de Carthage qui, en six déplacements à Conakry, ont perdu... six fois.

Raison pour laquelle Syam Ben Youssef insiste sur la taille de l'enjeu. «Nous sommes conscients qu'il s'agit pour nous de valider notre billet pour la Coupe du monde. C'est le genre de chose qui vous arrive une seule fois dans votre carrière de footballeur -parfois même jamais. Tout ce que je sais, pour l'instant, c'est que ce serait fantastique pour moi de pouvoir représenter mon pays et ma famille dans cette Coupe du monde 2018 », se laisse-t-il emporter sur le site de la FIFA.

La mission des Aigles de Carthage est possible, même si elle reste difficile: bien qu'il soit déjà hors-course des qualifications pour le Mondial 2018 et qu'il sera privé d'Ibrahima Traoré (Borussia Mönchengladbach, Allemagne) et de François Kamano (Girondins de Bordeaux, France), le Syli National n'a pas dit son dernier mot.

Les hommes de Nabil Maâloul n'auront pas la tâche aisée à Conakry. Depuis 1977, ils y ont disputé six rencontres pour... six défaites ! Avec notamment 11 buts encaissés et seulement trois inscrits... A eux de déjouer les statistiques pour retrouver le Mondial 2018.