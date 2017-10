Sénégal: Mondial 2018 / Mbodj - « On fera tout pour gagner »

Pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, le Sénégal se déplace au Cap-Vert. Un déplacement périlleux quand on sait que les Requins bleus ne sont pas faciles à battre chez eux. Mais la qualification pour la Russie passe par une victoire au Cap-Vert et les Lions en sont conscients, à commencer par Kara Mbodj.

«Les joueurs ont plus d'envie d'aller à la Coupe du Monde que n'importe qui. Nous devons le faire pour nous même, mais aussi pour le peuple sénégalais. Décrocher une qualification ne sera pas facile, mais on est prêt. Le match contre le Cap-Vert est important, mais on fera tout pour gagner, car nous voulons aller au Mondial. Le peuple le veut, donc la balle est dans notre camp », a déclaré le défenseur d'Anderlecht dans des propos relayés par Galsen foot.

Interrogé sur la convocation de Mbaye Niang, Mbodj trouve que c'est une bonne chose.

« On est tous là pour défendre les couleurs du Sénégal. C'est un grand joueur et qui va apporter un plus au groupe. Donc, nous sommes content de son arrivée », a-t-il dit.