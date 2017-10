Afrique du Sud/Burkina Faso: Elim Mondial 2018 - Les Bafana-Bafana refusent d'abdiquer

« Nous devons oublier le match contre le Cap Vert et aller de l'avant, a préconisé le président de la SAFA. J'attends ce samedi une réponse contre le Burkina Faso parce que tout est possible dans cette poule de qualification où rien n'est encore joué, a dit le patron du football sud-africain. Mais avant tout, il faut gagner ce samedi contre les Etalons », a dit Danny Jordaan.

« C'est un match important pour nous et nous devons faire un bon résultat pour rendre notre pays fier, a dit à la presse locale et relayé par l'APS. Nous devons rester positifs parce que s'il reste encore une possibilité nous devons aller au bout », a-t-il conseillé.

Mais les Bafana-Bafana, derniers du groupe avec un point, refusent de baisser les armes dans cette course à la qualification à la Coupe du monde 2018. Le gardien et capitaine, Itumelung Khune appelle les supporters à venir les pousser à la victoire lors du match contre le Burkina Faso (6 points), ce samedi au FNB stadium de Johannesburg.

Le suspense est entier dans le groupe D des éliminatoires du Mondial 2018. Les quatre équipes - Afrique du Sud, Burkina Faso, Cap-Vert, Sénégal - vont se battre pour aller en Russie jusqu'au... 14 novembre. Dans ce groupe D, la situation est la plus confuse : la décision controversée de la FIFA de faire rejouer la rencontre de la 2eme journée entre l'Afrique du Sud et le Sénégal donne un joker inespéré aux Lions de la Teranga.

