Madagascar: Lutte contre la peste - L'OMS fournit 1,2 million de doses d'antibiotiques et a besoin de 5,5 millions de dollars

L'OMS a débloqué rapidement 1,5 million de dollars de fonds d'urgence pour aider immédiatement Madagascar jusqu'à réception d'un financement plus important. L'Organisation a lancé un appel de fonds de 5,5 millions de dollars afin de pouvoir riposter efficacement à la flambée de peste et sauver des vies.

Depuis août, 231 cas de pestes, dont 33 mortels, ont été notifiés par le ministère malgache de la santé. La plupart d'entre eux sont des cas de peste pulmonaire - une forme plus dangereuse de la maladie, qui touche les poumons et qui se transmet en cas de contact rapproché avec une personne malade qui tousse.

Le ministère malgache de la santé et l'OMS forment également des agents de santé locaux à repérer et à prendre en charge les patients et à rechercher les personnes qui ont été en contact rapproché avec des patients symptomatiques afin qu'elles puissent bénéficier d'un traitement protecteur.

L'OMS remédie également à de graves pénuries de produits de désinfection et d'équipements de protection individuelle pour les professionnels de la santé et pour l'organisation d'inhumations sans risque.

Les médicaments sont distribués aux établissements de santé et aux dispensaires ambulants dans tout le pays, avec le soutien du ministère malgache de la santé et de partenaires.

Les différents types de médicaments seront utilisés à des fins curatives et prophylactiques. Les doses livrées permettent de traiter jusqu'à 5.000 patients et de protéger jusqu'à 100.000 personnes qui pourraient être exposées à la maladie.

