Mali: La MINUSMA œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des femmes de Bourem

La réalisation de ce projet a des bénéfices multiples pour les communautés cibles de Bourem, particulièrement les femmes et les jeunes qui sont les plus nombreux utilisateurs du périmètre maraîcher et qui côtoient au quotidien les combattants armés attendant le processus de cantonnement.

Le mercredi 27 septembre 2017, une forte délégation de la MINUSMA s'est rendue dans le Cercle de Bourem (à 95 km au Nord-Ouest de la ville de Gao) pour une visite de suivi-évaluation de ses différents projets à impact rapide, dont la Réhabilitation et clôture de la Medersa de Bourem (51.881.955 F CFA) et la réduction de violence communautaire (50.409.000 F CFA).

