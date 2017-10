interview

L'ancien chef de mission du Fmi pour le Niger, Cheikh Anta Guèye, a été élevé, par le président du nigérien, Mahamadou Issoufou, Commandeur de l'Ordre national du mérite. Suite à cette distinction, Cheikh Anta Guèye a accepté, après autorisation du Fonds monétaire international, de s'entretenir avec le « Soleil » sur les perspectives économiques de l'Afrique, l'évolution de la situation économique dans certains pays avec la chute des cours des matières premières...

Vous venez d'être élevé par le président du Niger Commandeur de l'Ordre national du mérite. Comment vous avez accueilli cette distinction ?

Je voudrais exprimer ma gratitude au nom du Fonds monétaire international (Fmi), au nom duquel j'ai accepté cette distinction, au président de la République du Niger et à l'ensemble des autorités de ce pays qui ont apprécié et reconnu la qualité de l'assistance et des conseils de notre institution pour m'élever au rang de Commandeur dans l'Ordre national du mérite, à titre exceptionnel.

Vous avez travaillé sur les économies en voie de développement, en particulier celles de l'Afrique sub-saharienne. Comment voyez-vous les perspectives de développement de l'Afrique ?

Dans l'ensemble, les perspectives à moyen terme de l'Afrique subsaharienne sont prometteuses, mais celles à court terme dépendront de la qualité des politiques mises en œuvre pour gérer et rendre soutenable le processus d'endettement. De nombreux pays ont entamé des politiques de consolidation fiscale pour contenir les risques liés à un rythme d'endettement qui s'est accéléré ces dernières années. L'amélioration des perspectives dépendra aussi de la capacité des politiques publiques à favoriser les transformations structurelles afin de relever les niveaux de productivité et favoriser une croissance soutenue et inclusive.

Les estimations pour 2016 notent un ralentissement de la croissance à grande échelle, mais les projections de l'année 2017 laissent entrevoir un petit rebond. En effet, le fléchissement de l'activité économique notée en 2016 semble être contenu en 2017. Mais, de mon point de vue, les fondamentaux socioéconomiques restent à améliorer. La croissance annuelle projetée dans le moyen terme est à peine au-dessus du taux d'augmentation annuelle de la population et le niveau peu élevé des prix des produits de base augurent des comptes extérieurs peu viables ; ce qui est source de préoccupation des pouvoirs publics.

Ces dernières années, les principales économies du continent africain, notamment le Nigéria et l'Afrique du Sud, subissent les contrecoups de la chute des cours des matières premières. Est-ce que cette situation risque d'avoir un impact sur les performances économiques de la région ?

Le Nigéria et l'Afrique du Sud sont les plus grandes économies de l'Afrique sub-saharienne. Ainsi, compte tenu du caractère systémique de ces pays, les autorités du continent accordent une attention particulière aux développements socioéconomiques dans ces deux pays.

En ce qui concerne l'Afrique du Sud, ses liens avec le reste de l'Afrique subsaharienne se développent mais c'est surtout au sein de l'Afrique australe qu'ils atteignent une échelle significative. Les pays membres de l'Union douanière d'Afrique australe (Sacu) et de la Communauté du développement de l'Afrique australe (Sadc) bénéficient de retombées de l'économie sud-africaine sous forme de demande d'exportations, d'investissements directs et, dans certains cas, de flux migratoires. Des études récentes montrent un impact minime sur des évolutions observées en Afrique du Sud sur le reste de l'Afrique subsaharienne.

Quant au Nigéria, il est un marché d'exportation important que pour un petit nombre de ses voisins immédiats, mais ses liens financiers avec des pays plus éloignés se multiplient à mesure que les banques basées au Nigéria déploient leurs activités dans toute la région. La porosité des frontières favorise des flux d'échanges complexes dans la sous région, qui sont fortement influencés par les politiques et la situation socioéconomique prévalant au Nigéria, suite à la baisse des produits pétroliers.

Le Niger sur lequel vous avez travaillé pendant trois ans a des relations économiques avec le Nigéria. Comment l'économie nigérienne a survécu à la situation économique et sociale prévalant dans ce pays ?

Le Niger et le Nigéria partagent 1.500 kilomètres de frontière. De part et d'autre de la frontière, vivent des populations culturellement proches et qui ont tissé des relations économiques complexes séculaires. Bien que les données suggèrent que les importations du Niger ne représentent qu'une faible partie du total des importations du Nigéria, les exportations du Niger à destination de son voisin, constituées de denrées alimentaires et des animaux sont considérables par rapport au Pib pour le Niger (6,3%).

Ces données, cependant, ne reflètent qu'une partie de la réalité. Pour l'essentiel, elles ne représentent que l'activité commerciale du secteur formel. Sur la base d'autres sources, Il y a lieu de penser que les liens entre les secteurs informels du Nigéria et du Niger sont plus étroits et constituent une voie par laquelle les chocs subis par le Nigéria se transmettent au Niger. En effet, l'effondrement des cours mondiaux du pétrole fin 2014 s'est traduit par un ralentissement économique notoire au Nigéria et une forte baisse des revenus et dépréciation du taux de change qui ont considérablement réduit la demande de produits du Niger par le Nigéria.

En valeur, les exportations traditionnelles du Niger vers le Nigéria ont reculé significativement en 2015 alors que le volume nettement plus important de marchandises en transit et de réexportations a chuté significativement. Cette tendance s'est poursuivie en 2016 : les réexportations ont continué à baisser tandis que les exportations ont chuté ; d'où une perte considérable de recettes douanières. Concernant le bétail, les flux commerciaux se sont inversés avec le Niger qui importe périodiquement du Nigéria.

Ces dernières années, la croissance de l'économie africaine a enregistré des performances. Cependant, la pauvreté demeure importante dans nos pays. Comment expliquer que ces performances n'aient pas pu aider à faire face à la pauvreté et aux inégalités sociales ?

La pauvreté demeure un sujet d'actualité en Afrique subsaharienne. L'essor économique des deux dernières décennies a contribué à réduire substantiellement la pauvreté extrême en terme relatif qui serait passée de 57 % en 1990 à 43 % en 2012. Nonobstant cette diminution relative, les personnes vivant dans l'extrême pauvreté étaient plus de 330 millions en 2012 alors qu'elles se chiffraient à environ 280 millions en 1990. De plus, selon les prévisions, l'Afrique est le continent où le nombre de personnes vivant dans le dénuement le plus complet sera de plus en plus important.

Sur le plan de la pauvreté non monétaire, malgré les améliorations observées au chapitre de la scolarisation primaire, la piètre qualité des résultats d'apprentissage (deux adultes sur cinq sont illettrés), souligne l'urgence de mettre en œuvre des politiques favorables à l'éducation en particulier pour les filles. La persistance des inégalités en l'absence d'une mobilité intergénérationnelle du niveau d'éducation attire l'attention sur les conséquences à long terme d'un échec en cette matière.

La réduction de la pauvreté en Afrique est largement insuffisante, comparativement à celle observée dans d'autres régions en développement. L'Asie de l'Est et l'Asie du Sud où les taux de pauvreté étaient à peu près aussi élevés qu'en Afrique au cours des années 1990, affichent aujourd'hui des taux beaucoup plus faibles. Selon le plus récent rapport des objectifs du Millénaire pour le développement (Omd) (ONU, 2015), l'Afrique reste la seule région en développement où le premier Omd, qui était de réduire l'extrême pauvreté de moitié avant 2015 n'est pas atteint.

Pourquoi la pauvreté reste élevée en dépit des performances économiques des pays africaines ?

A mon humble avis, cela est dû à trois principales raisons. D'abord, du fait d'une croissance insuffisante et cela est essentiel, aucun pays n'a atteint une amélioration des conditions de vie de ses citoyens sans une augmentation soutenue de la croissance économique et des revenus.

Ensuite, la façon dont la croissance affecte la pauvreté dépend aussi de la politique de distribution des revenus. Et c'est important en Afrique. Avec l'inégalité élevée, il est souhaitable que la croissance soit inclusive. Un troisième facteur est le rythme d'augmentation de la population qui double tous les 25 ans. Tenant compte de ces trois facteurs et du niveau faible de la consommation et des investissements requis, plusieurs économies africaines devraient croître d'au moins 7 % pour dégager un espace fiscal permettant une amélioration significative de la consommation afin d'atteindre l'objectif de réduire de moitié l'extrême pauvreté avant 2030.

Avec l'adoption des Objectifs de développement durable, y compris l'élimination de la pauvreté extrême d'ici à 2030, la mise en œuvre réussie du programme de développement de l'après-2015 exigera une solide connaissance des diverses dimensions de la pauvreté et de l'inégalité dans la région entière.

A l'instar du Sénégal, beaucoup de pays africains sont engagés dans des projets d'investissements et des projets ciblés sur les dépenses sociales en faveur des couches défavorisées. Est-ce que ces programmes sont en train d'avoir l'impact attendu ?

Durant la décennie passée, il est vrai que les pouvoirs publics africains ont fait des efforts notables pour relever l'investissement public et promouvoir l'investissement privé par l'amélioration de l'environnement des affaires. L'objectif était de combler le déficit en infrastructures physiques et d'accroître le capital humain, dans les stratégies de développement. Ainsi, excluant le Nigéria et l'Afrique du Sud, l'investissement total a crû de 21 % du Pib de 2004 à 2008 et autour de 24 % entre 2010 et 2016. Ces dépenses ont été, en grande partie, financées sur ressources propres grâce à l'espace fiscal disponible du fait des initiatives d'allègement de la dette et de l'amélioration de la gestion des finances publiques, et celle de nos administrations fiscales et douanières. Le financement innovant par le partenariat public-privé a été également d'un apport intéressant.

L'impact de ces investissements, d'après plusieurs études, n'est pas encore à la hauteur des attentes. De manière générale, la comparaison entre les niveaux moyens d'investissement public dans les infrastructures et l'amélioration de la qualité de ces infrastructures au cours de la même période ne montrent pas une forte corrélation. Certains pays semblent avoir largement réussi à développer leurs infrastructures; dans plusieurs autres, en revanche, les améliorations paraissent modestes alors que les investissements publics ont été les mêmes, voire plus élevés. L'absence de lien s'explique peut-être par le décalage inévitable entre l'engagement des dépenses et l'achèvement des projets ou encore par des difficultés à exécuter efficacement un budget d'investissement surtout dans les pays disposant de capacités institutionnelles limitées.

Du pétrole et du gaz sont découverts au Sénégal. Qu'est-ce que ces ressources peuvent apporter à l'économie sénégalaise ?

Dans le secteur du pétrole et du gaz, les plus grandes découvertes mondiales, ces dernières années, ont eu lieu en Afrique. Par exemple en 2013, six des dix découvertes mondiales ont été réalisées en Afrique. Mais vous avez posé la bonne question : qu'est-ce que cela signifie pour les peuples d'Afrique et particulièrement pour le peuple sénégalais ?

Historiquement, l'expérience, en particulier dans les pays à faible revenu, suggère que la richesse en ressources naturelles pose autant de défis que les opportunités. Il est important d'avoir un cadre institutionnel solide qui assure la transparence et la responsabilité afin de veiller à ce que la richesse nationale en ressources profite à l'ensemble de la population et pas seulement au gouvernement. Mon ami sud-coréen de l'université de Chicago, Munseob Lee et moi-même avons examiné l'impact des ressources naturelles sur un échantillon de 28 pays d'Afrique subsaharienne. Généralement, l'amélioration du bien-être social a été faible et de loin moindre comparé à celle d'autres pays du monde. Plus important encore, nous trouvons un impact nul à moyen et long terme pour les pays africains. A mon sens, cette découverte de pétrole et de gaz est une grande opportunité pour le peuple sénégalais qu'il faut saisir par la mise en place de politiques adéquates et appropriées afin qu'elle profite au développement du pays.

L'histoire économique des pays à ressources naturelles a montré que très souvent l'exploitation de ces ressources coïncide avec le déclin des autres secteurs d'activité économique comme l'agriculture. Sur la base de votre expérience travaillant avec des pays à ressources naturelles (Nigéria, Gabon, Niger), quels sont les conseils que vous avez eus à suggérer aux autorités de ces pays pour réussir la gestion du pétrole et du gaz et éviter ce qu'on appelle le syndrome hollandais ?

Dans les pays à ressources naturelles, on observe très souvent le phénomène du syndrome hollandais marqué par la concentration de la plupart des activités économiques autour des ressources naturelles et cela au détriment des autres secteurs tels que l'agriculture et l'industrie. Le déclin de ces secteurs d'activité se traduit par une baisse relative du prix des biens échangeables au profit des biens non-échangeables et une surévaluation du taux de change réel et par conséquent la baisse sensible des exportations non traditionnelles et l'investissement dans ces secteurs. A long terme, la croissance économique déprime avec le niveau de vie des populations.

Bien que cette explication du syndrome hollandais soit purement économique, il est essentiel de prendre en compte la dialectique entre l'économie et la politique pour mieux comprendre le syndrome hollandais et sur cette base, suggérer aux pouvoirs publics des stratégies et des politiques économiques appropriées.

Sur le plan de la politique fiscale, il serait indiqué de définir une fiscalité et un régime de concessions adéquat s'appliquant au secteur des ressources naturelles. Un régime fiscal adéquat optimise la part de l'État dans les recettes, tout en instituant un régime d'incitations qui sauvegarde les intérêts du secteur privé.

Sur le plan stratégique, étant donné leur caractère épuisable et non renouvelable et la volatilité des prix, il sera important de ne pas favoriser un niveau de consommation non soutenable dans le long terme. A cet égard, les pouvoirs doivent prendre les décisions idoines au sujet de la part des recettes à consacrer à la consommation immédiate et la manière dont les ressources non consommées seront transmises aux générations futures par l'acquisition d'actifs et quels types d'actifs? Ceci est la base économique de la mise en place des règles budgétaires et de l'institution des fonds souverains. Il faut aussi intégrer, dans la gestion à moyen terme, la forte volatilité des cours des ressources naturelles en instaurant des cadres de gestion macroéconomiques appropriés pour faire face aux variations importantes des recettes d'exportation, des recettes budgétaires. Les coupes budgétaires sont difficilement acceptables et cela justifie la création d'un fonds liquide qui peut servir à élever le niveau de la consommation.