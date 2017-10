Ile Maurice: Tania Diolle - «Je suis dans la course pour gagner»

Je continuerai mon engagement dans le n°18 et avec le régional du MP. On fera avancer la voix des habitants par nos deux députés.

Si la stratégie électorale du MMM se résume à présenter une femme candidate, alors là, je lui souhaite bonne chance. Cependant, je ne peux attendre que le MMM ne présente pas de candidate pour me présenter, moi, à une élection. Je suis une habitante de Quatre-Bornes et j'ai toute la légitimité qu'il faut pour être candidate.

L'autre avantage est que parmi les dirigeants se trouvent des gens qui ont l'esprit ouvert et qui ont toujours pratiqué une politique de proximité. J'apprécie aussi l'approche constructive du MP au sein du Parlement, soit ses prises de positions et sa contribution au grand débat.

En même temps, comme beaucoup de Mauriciens, je suis fatiguée de l'actualité politique et il y a énormément de problèmes qui doivent devenir la priorité des députés du n°18. Les fléaux n'arrêtent pas de croître face à l'inaction des habitants et des autorités. Il est temps de fédérer les forces de la région pour s'attaquer à ces problèmes avant que les choses ne soient irréversibles.

Je suis dans la course pour gagner. Cela fait un moment déjà que je veux m'engager. Le Mouvement patriotique (MP) m'a approchée et les dirigeants m'ont dit qu'ils suivent mon parcours et qu'ils croient en moi.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.