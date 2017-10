Mali: Sites d'orpaillage - Le ministre des Mines lance la reprise de l'exploitation de l'or

La phase décisive de la 5è et avant dernière journée des éliminatoires de la Coupe du… Plus »

D'ores et déjà, le ministère des Mines a pris des mesures notamment l'instauration d'une carte d'accès aux sites d'orpaillage. Cédé à 10 000 Francs Cfa, ce document a une validité d'un an.

Déguerpissements forcés, querelles fratricides, drogue, armes, prostitution et mêmes maladies sexuellement transmissibles y sont légion, plongeant le secteur au cœur d'un malaise social. A cela il faut ajouter l'utilisation de produits chimiques dangereux et l'indiscipline en matière de sécurité des exploitants sans compter la menace à la sécurité nationale.

Pratiquée surtout en milieu rural, l'exploitation artisanale attire les jeunes et les femmes du monde rural qui sont pourtant les bras valides pour l'agriculture familiale. Par ailleurs, mal organisée et encadrée, elle entraine d'énormes préjudices environnementaux et humains et un manque à gagner important pour les finances publiques.

La cérémonie s'est déroulée à Kokoyo, hameau d'orpaillage du village de Danga dans la commune rurale de Nouga, situé à 52 km de l'arrondissement de Kangaba et abritant plus de 30.000 âmes. Ainsi, en se rendant dans cette localité, le ministre Tiémoko Sangaré a saisi l'occasion pour présenter la nouvelle politique qui encadrera désormais le travail de l'orpaillage au Mali.

