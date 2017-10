Afrique: CM 2018 - La Tunisie, le Nigeria et l'Egypte peuvent déjà se qualifier, ce week-end

Dakar — Les sélections de la Tunisie (groupe A), du Nigeria (groupe B) et de l'Egypte (groupe C) peuvent déjà se qualifier à la phase finale de la Coupe du monde 2018 lors de cet avant dernier tour des éliminatoires, zone Afrique, programmées ce week-end sur le continent.

La Tunisie (10 points) pourrait, en cas de victoire ce samedi contre la Guinée à Conakry, valider son billet si la RD Congo (7 points) ne gagnait pas contre la Libye qui joue ses matchs "à domicile" en Tunisie.

En cas de défaite des Léopards contre les Libyens, un nul des Aigles de Carthage à Conakry contre le Syli, pourrait être suffisant pour les voir retrouver la phase finale de la Coupe du monde.

La dernière participation tunisienne en Coupe du monde remonte en 2006 en Allemagne.

Le Nigeria, leader du groupe B avec 10 points (3 victoires et un nul), peut valider son billet en cas de victoire ce samedi contre la Zambie dans la ville d'Uyo.

La Zambie battue (1-2) lors de la première journée par la même équipe nigériane, doit compter uniquement sur elle-même pour décrocher un ticket.

Le Nigeria avait déjà manqué une sortie sur cette pelouse d'Uyo contre l'Afrique du Sud lors de la première journée des éliminatoires de la CAN en concédant une défaite 0-2. La Zambie compte 7 points à deux journées de la fin des éliminatoires.

L'Egypte (9 points) qui court derrière une qualification en Coupe du monde depuis 1990, est l'autre sélection africaine capable de se qualifier dès cette 5-ème journée.

Toutefois, les Pharaons qui jouent dimanche doivent gagner Contre les Diables Rouges du Congo déjà éliminés avec 1 point et espérer que les Cranes de l'Ouganda (7 points) ne font pas de même contre les Black Stars du Ghana (5 points) pour valider leur ticket.

En cas de défaite, le Ghana qui a joué les trois phases finales de Coupe du monde (2006, 2010 et 2014) verra son rêve de faire la passe de quatre, réduites à néant.

Au contraire de ces trois poules, les groupes C et D celui du Sénégal attendront la dernière journée pour voir tout se décanter. Avec la reprogrammation du match Afrique du Sud-Sénégal, rien n'est encore joué et toutes les équipes (Burkina Faso 6 points, Cap Vert 6 points, Sénégal 5 points, Afrique du Sud 1 point) sont mathématiquement en course pour la qualification en phase finale.

Dans le groupe C, la Côte d'Ivoire (7 points) et le Maroc (6 points) tiennent le bon bout mais le Gabon (5 points) et le Mali (2 points) restent encore en course.

Seule l'équipe arrivée première est qualifiée en phase finale de Coupe du monde.