Mali: Soutien à la Paix au Mali - La République fédérale d'Allemagne apporte une contribution de 824 000 euros au Fonds Fiduciaire

Selon un communiqué du Bureau de la Communication et de l'information publique de la MINUSMA, la République fédérale d'Allemagne renforce officiellement sa participation au Fonds Fiduciaire en Soutien à la Paix et la Sécurité au Mali avec une nouvelle contribution de 824 000 Euros.

Cet appui s'est concrétisé au cours d'une cérémonie tenue le 2 octobre 2017 au Quartier Général de la MINUSMA. Ces fonds serviront à la construction et l'équipement de l'extension de l'école nationale de police de Bamako et à l'organisation de formations au profit des Forces de Sécurité maliennes.

Dans le cadre de l'appui du gouvernement allemand à la Paix et à la Sécurité au Mali visant à établir une formation spécialisée dans la lutte contre le crime organisé transnational, cette nouvelle contribution allemande de 824 000 euros a été injectée au Fonds Fiduciaire administré par la MINUSMA. Cet apport permettra de financer la construction et l'équipement de l'extension de l'école nationale de police de Bamako, ainsi que des formations pour les Forces de Sécurité maliennes, dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme.

Les formations seront dispensées par une équipe spécialisée sur le crime organisé, le contre-terrorisme et la police scientifique de la MINUSMA. Cette équipe de formateurs est constituée d'experts hautement qualifiés détachés par l'Allemagne auprès de la Mission onusienne au Mali. Ces formations comprendront d'une part, des cours génériques sur les nouvelles technologies, la cybercriminalité et la sécurité aux frontières maliennes, et des cours plus spécifiques sur les techniques d'investigation sur les scènes de crime et sur le contre-terrorisme. Cette action de l'Allemagne s'inscrit dans le long terme en tablant sur la formation des facilitateurs au sein des Forces de Sécurité maliennes qui pourront former leurs pairs à leur tour.

L'appui financier de la République fédérale d'Allemagne s'élève désormais à près de 26,8 millions de dollars au total. Les contributions précédentes ont apporté un soutien considérable dans le domaine de la sécurité, notamment pour l'opérationnalisation du site du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) à Gao, la future réhabilitation de la piste de l'aéroport de Gao ainsi que des sites du MOC prévus à Kidal et Tombouctou.