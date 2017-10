Cameroun: « Le 7ème Congrès de l'UPC aura lieu en 2019. Toute autre initiative est nulle et caduque »

C'est la substance d'un communiqué paru à notre rédaction dont nous livrons l'intégralité.

Le 13 septembre 2017 à Libellingoi-Boumnyebel, devant le Représentant personnel du Président National du RDPC, le Représentant du Président de l'Assemblée Nationale, les Autorités Administratives, les Leaders des Partis Politiques, notamment le SDF (Vice-président), le MLDC (Président National), le PURS (Président National), etc. et des centaines de Militants et Sympathisants, l'UPC en commérant l'assassinat de RUBEN UM NYOBE a procédé à l'Inauguration du Monument dédié à sa Mémoire.

Alors que tout le Peuple Camerounais, à travers les télévisions et les radios vivaient encore ce grand moment de communion autour de l'Idéal de Paix, de l'Unité et l'Indivisibilité de notre Nation, c'est avec stupéfaction que nous avons appris la tenue d'une réunion convoquée et présidée par le Préfet du Mfoundi dans son Cabinet, le 14 septembre 2017, à l'effet de déstabiliser la Direction du Parti sous la Conduite à travers la convocation d'un énième pseudo-congrès de l'UPC.

Au regard de la gravité de cette volonté de déstabilisation de notre Parti, nous tenons à préciser que :

Suite au décès du Secrétaire Général Augustin Fréderic KODOCK, l'UPC a tenu les 29 et 30 septembre 2012 au Palais des Congrès de Yaoundé, son VIème Congrès Ordinaire dans le strict respect de ses statuts. Au terme dudit Congrès qui a respecté les statuts de notre Parti, une Direction Légale et Légitime a été élue et, le vote a porté Honorable BAPOOH LIPOT Robert au poste de Secrétaire Général de l'UPC. Et, le 27 mai 2017 à l'Hôtel des Députés de Yaoundé, le Comité Directeur de l'UPC en accueillant Daniel Ruben UM NYOBE, au Poste de Premier Vice-président du Bureau du Comité Directeur a également prolongé le mandat du dit Bureau jusqu'en 2019.

A ce titre, les Militants et Sympathisants de l'UPC sont informés que le 7ème Congrès du Parti Historique aura lieu en 2019. Toute autre initiative est nulle et caduque.

LE SECRETAIRE GENERAL DE L'UPC