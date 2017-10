Madagascar: Taolagnaro - Fin du projet résilience par chaînes de valeur

L'agriculture et l'élevage se redressent dans le Sud. Un atelier de clôture du projet Résilience par chaînes de valeur (RCV) a été organisé, hier.

Le niveau de vie des paysans dans l'Androy et l'Anosy suit une trajectoire ascendante. En effet, non seulement les rendements agricoles ne cessent d'augmenter mais les débouchés existent. En partie, c'est grâce aux efforts déployés par le projet « Résilience par Chaînes de Valeur », mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), et cofinancé par l'Union européenne et le ministère fédéral de la Coopération économique et du développement de l'Allemagne (BMZ).

« Il s'agit d'améliorer la résilience de la population rurale face à l'insécurité alimentaire, en augmentant son revenu à travers la promotion des chaînes de valeur », précise Claudia Maier, chef du projet RCV au sein du GIZ, lors de l'atelier de clôture, avant-hier.

D'après les données, plus de 20 000 ménages sont intégrés, à ce jour, dans quatre chaînes de valeur, à savoir le ricin, le miel, le haricot et le caprin. Ainsi, 15 000 producteurs ont vu leurs revenus augmenter, en moyenne, de 52%, dont 6 246 sont des femmes chefs de ménage. À noter que les critères de choix des filières étaient, entre autres, une forte potentialité du marché, une manifestation d'intérêt au niveau des producteurs et du secteur privé, l'adaptabilité par rapport au climat des régions ainsi que leur aptitude à intégrer un nombre significatif de bénéficiaires et surtout de femmes vulnérables.

Transformation

Quant aux opérateurs, ils se lancent dans des activités de transformation des produits de base issue du ricin, du miel et du caprin. Force est de constater que le nombre des coopératives, des associations et des PME augmente. De plus, le marché est vaste et dynamique que ce soit au niveau régional, national ou même international.

À la différence des approches classiques, la relation durable entre paysans et entreprises garantit un revenu stable et promet une création plus conséquente de valeur ajoutée mais aussi d'emplois.

« D'une part, la part de marché et le chiffre d'affaires des unités de transformation ont connu une évolution. D'autre part, la valeur économiques des produits locaux a augmenté », poursuit Claudia Maier.

Par ailleurs, l'approche genre et le changement climatique ont été mis en avant dans le projet RCV.