Sénégal/Cap-Vert: Mondial 2018 - Mbaye Niang est mieux dans l'axe ou dans le couloir gauche (technicien)

"Il a compris que le haut niveau nécessite une forte exigence au travail", a-t-il ajouté, rappelant que Mbaye Niang a intégré le monde des adultes à l'âge de 16 ans. "Ce n'est pas toujours facile mais aujourd'hui, le plus important, il a compris et en train de se remettre en question pour aller de l'avant."

"Je sais qu'il a une grosse frappe et il cadre aussi bien", a-t-il ajouté. Si les Requins Bleus viennent avec un bloc haut, ce serait mieux de le fixer en avant-centre. "Mbaye Niang fait souvent de très bons appels, il a une grande justesse devant le but, un bon timing, il va vite et peut poser des problèmes à toutes les défenses", a poursuivi le technicien sénégalais basé en France.

"Si le Cap Vert joue avec un bloc bas, il n'y aura pas de profondeur, il sera plus à l'aise sur le côté gauche, il peut entrer avec son bon pied (le droit) et déclencher des tirs", a indiqué l'ancien arrière droit des Lions au sujet de Mbaye Niang.

