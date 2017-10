Afrique: Energie - Signature de deux protocoles d'accord entre le Mali et le Maroc

Mettant à profit la 2ième édition du Salon Africain itinérant des énergies renouvelables tenue à Bamako, le ministre malien de l'Energie et de l'Eau, Malick Alhousseini et son homologue marocain de l'Energie, des Mines et du développement durable, Aziz Rabbah, ont signé vendredi dernier, deux protocoles spécifiques entre le gouvernement du Royaume chérifien et le gouvernement Mali.

Les documents portent, d'une part, sur le protocole spécifique de coopération pour le développement et la modernisation du secteur électrique malien et, d'autre part, sur le protocole d'accord de coopération technique dans les domaines de la gestion intégrée des ressources en eau et des aménagements hydrauliques en vue de leurs signatures au Maroc.

Il s'agit de la présentation du document de Politique Energétique Nationale (PEN), que le gouvernement a adopté, en 2006. Une Stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et en juin 2008, une Stratégie de développement des biocarburants.

Le gouvernement du Mali vise à ce que le sous-secteur des énergies renouvelables puisse contribuer, de façon décisive, à la réduction de la pauvreté et au développement durable par une approche intégrée des politiques, stratégies et programmes d'investissements, basée sur un partenariat public privé cohérent et efficace.

Les deux parties se sont réjouies des relations existantes de bonne coopération multiformes entre le gouvernement du Mali le Royaume du Maroc.

En cette occasion, Malick Alhousseini et Aziz Rabbah ont salué la coopération entre, d'une part, l'AER-Mali et l'Institut de Recherche en énergie solaire et énergie nouvelle du Maroc (IRESEN) et, d'autre part, entre l'AMADER et l'Office national de l'électricité et de l'eau du Maroc (ONEE).