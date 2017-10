Afrique: ZLEC - Vera Songwe estime qu'elle peut contribuer à réduire le chômage des jeunes et des femmes

Le Bureau de la CEA en Afrique du Nord a donné mardi 3 octobre le coup d'envoi de la 32ème Session du Comité Intergouvernemental d'Experts (CIE). Organisée sous le thème «Emploi des jeunes et développement durable», cette rencontre de haut niveau a été marquée cette année par la participation de représentants des Etats membres et des officiels de haut niveau dont Taïeb Baccouche, Secrétaire Général de l'Union du Maghreb Arabe, Mohamed Yatim, Ministre marocain de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle et Vera Songwe, Secrétaire Exécutive de la CEA.

Cette rencontre a pour objectif de mener une analyse approfondie des problématiques de l'emploi des jeunes et du développement durable en Afrique du Nord. Les participants se pencheront sur les actions menées par les gouvernements et autres acteurs pour que les politiques de l'emploi aboutissent à des résultats tangibles, et échangeront à ce propos leurs expériences et les bonnes pratiques existantes en matière de promotion de l'emploi et d'autonomisation des jeunes hommes et femmes.

Avec un marché continental africain encore plus large, «la Zone de Libre-Echange Continentale (ZLEC) est essentielle pour la création d'emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes aujourd'hui estimé à plus de 25% en Afrique du Nord», a pour sa part souligné la Secrétaire exécutive de la CEA, Vera Songwe, qui a souligné l'importance de l'intégration régionale pour générer des emplois.

«Pour réduire le chômage et accélérer l'industrialisation, l'Afrique du Nord doit relever le défi de faire entrer davantage de ses pays en haut du classement « Doing Business», a ajouté Mme Songwe.