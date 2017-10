Afrique: Hervé Renard - « La victoire est impérative »

Maroc-Gabon, ce samedi au Complexe Mohamed V à Casablanca, va se jouer à guichets fermés. Les 60.000 billets ont été vendus dans un temps record, attestant de cette envie farouche de voir les Lions de l'Atlas renouer avec le Mondial, après 20 ans d'attente.

La victoire est impérative surtout que les Marocains se déplaceront au mois de novembre lors de la dernière journée à Abidjan pour découdre avec le leader actuel du groupe.

Une victoire qui leur permettrait de prendre la tête du groupe C avec un point de plus que la Côte d'Ivoire, tenue en échec (0-0) vendredi soir par le Mali à Bamako.

Le sélectionneur national Hervé Renard a tenu cet effet un point de presse à Rabat, lieu préféré pour la concentration, et a qualifié de « crucial » le match contre la sélection gabonaise, troisième du groupe et qui reste un prétendant potentiel pour le sacre.

Renard était assez tendu malgré les apparences, indiquant que la préparation s'est déroulée sereinement. Pas de souci d'effectif malgré les absences.

La seule crainte est le manque d'efficacité qui a privé de points les Lions de l'Atlas dans les derniers matches. Mais il compte pallier ces carences par l'enthousiasme et la solidarité du groupe qui bénéficiera d'un grand soutien populaire.

Renard se veut rassurant et considère comme une offense la sempiternelle phrase ressassée par la presse nationale : « Le Gabon est la bête noire des Marocains ». Les statistiques le prouvent pourtant.

Trois défaites et trois nuls, c'est-à-dire pas la moindre victoire les Lions de l'Atlas lors des six dernières confrontations avec les Panthères. Le coach dit ne pas être concerné par le bilan : « quand ils ont gagné, je n'étais pas là ».

Et d'ajouter : « Moi j'ai toujours gagné le Gabon et cela doit continuer ». Un ultimatum solennel lancé aux Panthères dont le coach profère à son tour les mêmes menaces. Renard se targue que son équipe a été la plus régulière dans ces éliminatoires et qu'elle aurait pu faire mieux si elle avait concrétisé ses opportunités.

La qualification est devenue une obsession pour lui, dit-il, malgré la difficulté de la mission.« Quand on a dévoilé la constitution des groupes, on a su que ce serait difficile».

Malgré l'assurance donnée par le sélectionneur national, l'opinion sportive évite tout triomphalisme surtout avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Un supersonique qui risque de faire trembler la défense marocaine connue par la lourdeur de son axe central.

Hervé Renard dédramatise : « La présence de ce joueur de classe mondiale va certes apporter beaucoup d'énergie à son équipe, mais le plus important reste que le onze soit dans le même tempo...

Et puis, il était bien présent Aubameyang au match aller à Franceville ». Le coach est sous forte pression et cela pèse sur les méninges et les mots. Une vérité qu'on peut appréhender à travers cette phrase traîtresse : « J'ai hâte de voir arriver samedi ».