Centrafrique: L'ONU alerte sur le sous-financement continu de la réponse humanitaire

Des nouvelles contributions au Plan de réponse humanitaire pour la RCA donneront « une chance à des centaines de milliers de personnes de répondre à leurs besoins urgents et favoriseront ainsi la reconstruction de leurs vies et leur pays » a souligné Mme Rochdi, rappelant qu'une action humanitaire couvrant les besoins le plus critiques renforcerait progressivement la résilience des communautés. « Ce n'est qu'à ce prix que le pays sortira du cercle vicieux des crises », a-t-elle ajouté.

La crise humanitaire en RCA reste préoccupante en raison de la détérioration persistante du climat sécuritaire depuis le début de l'année. Si l'appui de la communauté internationale a permis aux acteurs humanitaires de répondre aux besoins les plus critiques et urgents dans plusieurs foyers de tension, la résurgence de la violence a engendré des besoins additionnels qui n'étaient pas prévus dans le Plan de réponse humanitaire.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.