Afrique Centrale: 300 chefs-d'œuvre d'Afrique centrale exposés à Paris

L'exposition qui se tient jusqu'au 21 janvier est également à découvrir en famille avec des visites contées et des ateliers masques destinés aux plus jeunes.

Outre les célèbres masques blancs des Punu et la centaine de figures reliquaires en cuivre-laiton des Kota, on peut également admirer des piliers de case rituelles des Tsongo.

Ces peuples se caractérisent par une grande diversité mais ils « ont en commun de pratiquer les mêmes types de rituels, en particulier le culte des reliques des ancêtres », explique Yves Le Fur, commissaire de l'exposition et directeur du patrimoine et des collections du Quai Branly. Yves Le Fur qui a passé son enfance au Gabon est un fin connaisseur de la région.

Ces pièces parfois uniques révèlent tout le génie plastique des peuples Fang, Kwele, Kota, Tsongo et Punu, fruits des migrations bantoues qui se sont effectuées du Nord au Sud et d'est à ouest depuis les 16e et 17e siècles.

Ces masques des sociétés initiatiques et ces statues liées aux cultes des ancêtres, dont certains provenant d'une donation de Pierre Savorgnan de Brazza lui-même, sont issues des collections publiques et privées majeures.

