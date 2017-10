Kenya: Pour les rencontres Africa2017, la France veut faire passer son message

On a vraiment une place à faire. En plus, je pense amener un savoir-faire français. Mais il y a vraiment des choses à apporter qui manquent ici en fait ».

Surtout que le potentiel est immense. C'est le cas pour Laurent Lemaître, qui travaille pour une entreprise de construction d'hôtels et de bureaux : « Dans mon domaine - la construction - il y a une grosse opportunité parce qu'il y a très peu de concurrence locale et même internationale.

Deuxième et dernier jour, ce vendredi 6 octobre, des « Rencontres Africa », le forum d'affaires franco-africain organisé dans trois villes différentes sur le continent : Abidjan en début de semaine, Tunis et Nairobi ce jeudi et vendredi.

