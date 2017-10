Cameroun: Crise Anglophone - Jacques Fame Ndongo ou le professeur volontairement hors sujet

L'urgence commande d'abord à la retenue, puis à la tenue d'un vrai dialogue national, ouvert, franc, et direct sur un nouveau consensus camerounais entre les différentes composantes du Cameroun, auxquelles les anglophones sont bien plus qu'une "spécificité" ou un "particularisme" de l'histoire.

Car on n'a jamais œuvré pour la paix, la concorde nationale, et l'indivisibilité territoriale d'un pays en semant autant la terreur militaire sur une partie de celui-ci, au nom d'un affrontement opportun contre des "groupuscules d'agitateurs".

Mais à ce jeu sordide de conserver obstinément le pouvoir pour le pouvoir, c'est d'abord le Cameroun qui en sort plus fragilisé, affaibli, et profondément divisé, notamment de ces différents massacres d'une population civile anglophone dont on espère que M. Fame Ndongo et nombre de ses camarades du Rassemblement dit démocratique du peuple camerounais pourront un jour répondre devant les instances judiciaires internationales.

