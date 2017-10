Afrique: L'Egyptien Mohamed Salmawy, premier lauréat du Grand prix Yasser Arafat pour la paix et la liberté

La 17ème édition du Festival de cinéma "Image et Vie" aura lieu de samedi à mercredi,… Plus »

Mohamed Salmawy est aussi l'auteur de 8 recueils de nouvelles et 2 romans dont "Perle de polaire" et surtout "Les ailes du papillon" qui avait prédit la révolution égyptienne de 2011, a dit M. Diallo lors de la rencontre avec la presse.

Il a rapporté que le lauréat est aussi le secrétaire exécutif de l'Union des écrivains d'Afrique, d' Asie et d'Amérique Latine, secrétaire général de l'Union des écrivains arabes et membre de la commission des Sages chargé de la rédaction de la nouvelle constitution égyptienne.

Dakar — Le journaliste et écrivain Egyptien, Mohamed Salmawy a été désigné, vendredi à Dakar, lauréat du Grand prix africain Yasser Arafat pour la paix et la liberté, a appris l'APS.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.