Maroc: Collision entre un train et un engin tracteur

Dans son communiqué, l'ONCF, tout en déplorant ce genre de "comportement irresponsable", réitère son appel à la prudence et au respect de la signalisation routière aux abords des passages à niveau et présente ses excuses à ses clients pour les désagréments subis.

N'ayant provoqué aucun blessé, ce tamponnement a causé des dégâts matériels et la déviation de deux roues du train de la voie et son immobilisation, ainsi que la perturbation du trafic sur certains axes, explique-t-on.

Le trafic des trains a été perturbé jeudi en fin d'après-midi sur certains axes à cause d'un incident survenu entre Casa-Port et Settat, impliquant un engin tracteur qui occupait imprudemment la voie au droit d'un passage à niveau, apprend-on auprès de l'Office national des chemins de fer (ONCF).

