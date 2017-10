Sénégal: Ouverture du 17ème Festival de cinéma "Image et Vie"

Dakar — La 17ème édition du Festival de cinéma "Image et Vie" aura lieu de samedi à mercredi, à Dakar et à Saint-Louis du Sénégal, sur le thème : "Cinéma et insertion professionnelle des jeunes", a-t-on appris de l'organisateur.

Treize courts métrages de fiction, un long métrage de fiction, un film d'animation et quatre longs métrages documentaires seront en compétition lors de ce festival.

Selon le communiqué, 10 pays seront représentés : l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la France, Madagascar, le Maroc, le Rwanda et le Sénégal.

La Maison de la culture Douta-Seck, à Dakar, l'Institut français de Dakar, le centre culturel "Le Château", à Saint-Louis, et l'Institut français de la même ville, accueilleront les activités du festival.

Selon le communiqué, les participants à ce festival vont tenter de répondre à la question de savoir "comment faire du cinéma et de l'audiovisuel des pourvoyeurs d'emplois stables et rémunérateurs pour les jeunes".

Les prix du meilleur film documentaire, du meilleur court métrage de fiction, du meilleur comédien dans une œuvre de fiction et le prix spécial "Image et Vie" seront décernés à la fin du festival.

Cette manifestation contribue "à la vulgarisation et à la promotion du cinéma et de l'audiovisuel du Sénégal, de l'Afrique et des autres peuples du monde", explique le communiqué.

Le Festival de cinéma "Image et Vie" est une contribution "à l'illustration, par l'image, de la culture, du patrimoine matériel, immatériel et des traditions positives des peuples".

Le communiqué ajoute que cette manifestation "offre des espaces de rencontres et d'échanges entre les créateurs et le public".