Sénégal: Minusma - Un général établit une feuille de route pour des renforts sénégalais

"Il vous incombe donc de ne pas ternir l'image, le renom et le prestige d'une armée admirée et respectée au sein de la communauté internationale" a-t-il insisté.

"Quelles que soient les circonstances et les difficultés, gardez toujours à l'esprit que vous êtes les ambassadeurs du Sénégal et les porte-étendards de son armée", a souligné le général Ndiaye.

"Sous ce rapport, je vous exhorte à vous engager davantage et à resserrer les rangs derrière vos chefs, avec fierté, loyauté et lucidité pour relever les défis qui ne manqueront pas de se dresser devant vous tout au long de votre séjour", va-t-il martelé.

"Le Mali, ce pays ami et frère (... ) se trouve dans une situation sécuritaire et humanitaire dégradée. Il s'agira pour vous de porter assistance et réconfort à ces populations voisines", leur a lancé le chef d'état-major de l'armée de terre, au cours de la cérémonie de remise de drapeau.

