Sénégal: Le SG de la CNTS/Cheikh Diop préconise un Fonds pétrolier dédié au secteur éducatif

Des mécanismes d'ingénierie financière peuvent ensuite être mis en place "pour réinvestir et augmenter" le capital initial acquis mais aussi prendre en charge "des besoins vitaux des populations" qui doivent sentir, à travers le secteur de l'éducation, les bénéfices tirés de l'exploitation de ces nouvelles richesses pétrolières et gazières notamment.

Peu avant, le sociologue Babacar Mboup, inspecteur de l'enseignement, avait introduit les débats, regrettant qu'on "ne sent pas le peuple parler" dans le débat portant sur la façon d'allouer les ressources au secteur de l'éducation suivant la nomenclature budgétaire actuelle et selon un processus qui passe par l'Assemblée nationale.

"Ce que l'Etat n'est pas en mesure de faire tout de suite et maintenant, ce Fonds peut le faire pour accompagner l'Etat dans le développement de l'éducation pour tous", en vue d'arriver à "une école de qualité" et à une meilleure prise en charge des acteurs de ce secteur, a indiqué Cheikh Diop.

