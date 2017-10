Afrique de l'Ouest: Cédéao - Le Sénégal s'engage à faciliter la libre circulation des personnes et des biens

La 17ème édition du Festival de cinéma "Image et Vie" aura lieu de samedi à mercredi,… Plus »

Il a invité les acteurs concernés à "la discipline" et au "respect" des engagements pris par le Sénégal en matière de libre circulation des personnes et des biens.

"Ce ne sont pas uniquement les forces de défense et de sécurité" qui ralentissent la circulation des personnes et des biens, mais aussi les transporteurs et les voyageurs, qui ne sont pas quelquefois en règle, a-t-il précisé.

Le président de la TF/SLE a déploré "les tracasseries douanières et policières" exercées au Sénégal sur les corridors et les frontières.

"Vous venez de rencontrer toutes les structures impliquées dans ce dossier. Nous prenons acte de vos recommandations et allons faire en sorte qu'elles soient appliquées", a promis M. Ndiaye à Salou Djibo et à ses collaborateurs.

Elle a effectué des visites de terrain et a rencontré des acteurs de la mise en œuvre du schéma de libéralisation des échanges, notamment les douanes et la police.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.