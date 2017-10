Angola: Réaffirmation de l'humanisation aux services de santé publique

"Ce n'est pas possible que certaines mères quittent la salle de vaccination sans savoir ce qu'a été administré à l'enfant, ou sans connaître les effets secondaires que le médicament peut causer, et même quand est-ce qu'elle doit y retourner pour prendre la prochaine dose", a ajouté Silvia Lutucuta.

La ministre a souligné également la nécessité de transmission d'une information adéquate avec technique et éducation, afin d'aider les mères qui recourent aux établissements sanitaires de surmonter les éventuels doutes et incertitudes qu'elles peuvent avoir sur des questions de santé.

Elle a tenu ces propos lors de la clôture de la Conférence Nationale d'Evaluation et de Planification de la Campagne intégrée de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite, et communication et mobilisation sociale.

