Burkina Faso: Rentrée politique du MPP - Les vérités de Simon Compaoré

Autre sujet préoccupant de la rentrée politique du MPP : la restauration de l'autorité de l'Etat. « Le renforcement du dispositif juridique et judiciaire est appelé par notre parti, afin de permettre la poursuite et la sanction de tout comportement s'écartant des normes de vie en société », a fait observer à ce propos Simon Compaoré.

Sur le volet sécurité, caractérisé essentiellement par la montée en puissance du terrorisme et de la criminalité transfrontalière, il a encouragé les « vaillantes » forces de défense et de sécurité, tout en les assurant que leur dotation en moyens divers par l'Etat va se poursuivre.

Ce qui importe pour nous, c'est de nous organiser pour poursuivre les chantiers ouverts et ouvrir ceux qui ne l'ont pas encore été », a-t-il commenté. Avant de se prêter aux questions des journalistes, le 1er vice-président du parti majoritaire a livré un message à l'occasion de la rentrée politique, placée sous le thème : « Le MPP face au défi de la sécurité, de la restauration de l'autorité et de la forte demande sociale ».

Nous allons vendre cher notre peau. Nous sommes mortels, mais nous voulons tomber les armes à la main en mourant », a-t-il asséné. L'impact du décès de Salifou Diallo, ci-devant président du parti et de l'Assemblée nationale, et la question de sa succession ont aussi retenu l'attention du 1er vice-président du MPP.

Si un conseiller municipal ne sert pas la cause de notre parti, il va quitter nos rangs », a-t-il répondu. Quid des attaques terroristes à répétition ? Là-dessus, Simon Compaoré, qui y voit des mains déstabilisatrices, se montre intraitable. « Les attaques récentes et perpétuelles ne vont pas nous décourager. Nous ne nous laisserons pas assassiner bêtement.

« Ailleurs, on ne parle plus de ceux qui ont fait des coups d'Etat », a-t-il fait observer, provoquant une hilarité. Le principal orateur de la rentrée politique du MPP a aussi été interpellé sur le cas du secrétaire exécutif du Cadre d'expression démocratique (CED), Pascal Zaïda, qui entend braver l'autorité pour organiser un meeting contre la mal gouvernance, le 21 octobre prochain, malgré l'interdiction de la commune de Ouagadougou. « Les lois de la république seront appliquées. Il est qui ce bonhomme, pour déclarer à la presse qu'il va tenir son meeting ? Il est adossé à des choses friables », a-t-il rétorqué.

La conférence de presse, marquant la rentrée politique 2017-2018 du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a permis à son premier vice-président, Simon Compaoré, par ailleurs ministre de la Sécurité, d'aborder plusieurs questions d'actualité. Il a tout d'abord réagi aux appels incessants au retour de l'ancien chef de l'Etat, Blaise Compaoré et à la libération des généraux Djibrill Bassolé et Gilbert Diendéré, détenus dans le cadre du putsch manqué de septembre 2015.

