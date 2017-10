Burkina Faso: Rentrée politique du MPP - La section Kadiogo affiche ses ambitions

Le compte à rebours a déjà commencé et dans les états majors des deux formations… Plus »

« Nous sommes sur une pente glissante très dangereuse vu la montée de l'incivisme au sein des citoyens. Il ne sera plus question de regarder et de laisser faire », a prévenu Simon Compaoré.

Sur la question de la restauration de l'autorité de d'Etat et le défi sécuritaire, le ministre l'Etat a laissé entendre que des instructions ont été données aux forces de défense et de sécurité pour une application stricte des lois de la république.

Mais la conviction du ministre d'Etat est que l'accompagnement et le soutien des militants et sympathisants du MPP sont nécessaires pour la réalisation desdites promesses. « Cette assemblée générale a donné l'occasion de faire passer ce message de la direction de notre parti », a-t-il dit.

Et d'ajouter : « Par la même occasion, nous allons recueillir les informations et les avis venant des militants à la base sur les sujets d'actualité ou en lien avec la vie du parti pour les faire remonter aux membres du bureau exécutif national ».

