Burkina Faso: Journée mondiale de l'enseignant

Le compte à rebours a déjà commencé et dans les états majors des deux formations… Plus »

« Je prends cet acte honorifique comme une invite à faire beaucoup plus. Je suis donc animé par un sentiment de satisfaction de reconnaissance, parce que quand on vous récompense pour un travail que vous avez abattu, il n'y a rien de tel », s'est-il réjoui.

Ce monsieur qui dit avoir participé à la mise en place de variétés améliorées de céréales (mil et sorgho) et apporté sa contribution à la loi d'orientation de la recherche au Burkina Faso est satisfait d'avoir pu contribuer à la recherche du pays.

« Je reçois cette distinction avec beaucoup d'émotions. La mission de l'IRD est d'aider à l'émergence d'un système de recherche de qualité et c'est ce qui a été au cœur de mon engagement personnel ici au Burkina, à la veille de la fin de ma carrière. C'est un signe que le travail que nous avons fait a servi à quelque chose et a été reconnu ».

Parlant de sécurité, Jean-Martin Coulibaly a confié que les plus hautes autorités ont pris la mesure de la situation dans le pays et que des mesures sont prises pour parvenir à un climat de sérénité dans les institutions éducatives.

C'est pourquoi, il les a invités à assumer surtout la dimension morale de leur fonction, de faire des apprenants, « des hommes plus humains ». Ainsi, pour lui « l'enseignant de 2017 à l'urgente tâche d'assécher le terreau du terrorisme et de toute forme d'intégrisme ».

La cérémonie commémorative de cette date a vu la distinction d'acteurs de l'éducation et de la recherche au rang d'officier (2) et de chevalier (66) de l'Ordre des palmes académiques. Un expatrié a été décoré à titre exceptionnel et deux défunts l'ont été à titre posthume.

