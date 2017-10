Burkina Faso/Afrique du Sud: Les Etalons prêts à faire mal aux Bafana-Bafana

Demain samedi 7 octobre au FNB stadium de Johannesburg, les Etalons tenteront de préserver leurs chance intacte pour Russie 2018 en affrontant les Bafana-Bafana d'Afrique du Sud. Pour ce faire, il n'y a pas d'autres d'alternatives que la victoire pour garder la main dans cette partie de poker (menteur).

Il n'est un secret pour personne, la FIFA, en décidant de la reprise du match Afrique du Sud # Sénégal a redistribué les cartes dans cette poule D des éliminatoires de la coupe du monde 2018 avec désormais trois matchs à disputer pour l'Afrique du Sud et le Sénégal contre deux pour le Cap-Vert et le Burkina.

Rejouer la rencontre entre Bafana-Bafana et Lions du Sénégal au lendemain de la 4e journée des éliminatoires ne peut être que suspecte. Mais les Etalons en bonne posture avant cette décision à polémique devront faire abstraction de cette décision pour aller à la conquête des trois points sur une terre qui leur ont réussi récemment.

Mais ils ne devront pas oublier que lors de la première journée de cette campagne, ils ont vendangé des occasions à foison et ils se doivent de les gommer comme les deux penalties manqués par Jonathan Pitroipa (9e) et Alain Traoré (87e) qui aurait pu donner une autre configuration dans cette poule D.

Mais pour accréditer la thèse du complot de la FIFA de les mettre en marge, les poulains de Duarte seraient inspirés de ramener les trois points de la victoire à Ouagadougou. Pour ce faire, point de secret. Les Etalons devront rentrer dans cette confrontation de demain 7 octobre 2017 en mode guerrier.

Charles Kaboré and Co devront montrer du rythme, de l'équilibre et de l'efficacité face aux Bafana-Bafana. Les Etalons devront faire des efforts les uns pour les autres. Ils ne devront pas aussi rechigner à faire le dépassement de fonction pour fortifier le bloc et le rendre plus rigide.

C'est ce qu'apprécie avant tout le sélectionneur national Paulo Duarte. Pour lui, l'ambiance du groupe est plus forte que tout car c'est le ciment nécessaire qui puisse permettre à une équipe de se transcender.

Le vice- capitaine des Etalons, Bakary Koné, qui retrouve également du rythme au fil de la compétition, ne cache pas la complexité de la tâche, car il affirme que l'Afrique du Sud est l'adversaire le plus redoutable du groupe.

Il faut gagner, mais tout en faisant attention à cette équipe qui adore emballer le début des matchs. Savoir faire le dos rond et résister durant les premières minutes serait un atout. Car cette formation sud-africaine a cette propension à péricliter au fil du match.

Ce qui offrira certainement des opportunités aux Etalons pour aller chercher la victoire. Cette équipe burkinabè n'a certes pas de stars mais sa force reste la solidarité et la cohésion de son groupe.

C'est ce que les ouailles de Duarte chercheront à mettre en avant sans calculer le jeu de l'adversaire. Même si les Etalons avaient été mis sous pression à Ouagadougou, il y a presqu'un an jour pour jour (8 octobre 2016), beaucoup d'eau a coulé sous le pont depuis le match aller.

Les Etalons sont aujourd'hui médaillés de bronze en Afrique et ils ont un rang à défendre. Envisager un accroc vers le Cap de Bonne Espérance serait une vilaine prophétie.

Cela voudrait alors dire que les Etalons vont devoir sortir les calculettes et prêter une oreille attentive du côté du Cap Vert. Alors qu'une victoire leur permettrait de toujours garder la main dans cette poule avant l'ultime journée qui aura lieu en novembre.

Ce groupe qui est pratiquement en fin de cycle à qui le technicien portugais tente d'apporter une cure de jouvence, ne rêve que de Russie 2018. Alain Traoré le symbolise bien.

"La qualification passe par ce match et si nous parvenons à faire un bon résultat, nous aurions fait 90% du travail et nous aurions un pied et trois orteils en Russie”, a commenté l'auteur du but égalisateur face au Sénégal à Ouagadougou. Avec cet état d'esprit, point besoin donc de dresser un tableau.