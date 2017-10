Burkina Faso: AFRICALLIA 2018 - Entreprises burkinabè, à vos marques !

Le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Sibiri Sanou, a officiellement lancé, le jeudi 5 octobre 2017, à Ouagadougou, le Ve Forum ouest-africain de développement des entreprises, dénommé AFRICALLIA.

La capitale burkinabè, Ouagadougou, va vibrer au rythme du Ve forum ouest-africain de développement des entreprises, AFRICALLIA, du 21 au 23 février 2018.

Le top de départ des activités des entreprises et des différents parrainages, a été donné par le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Sibiri Sanou, le jeudi 5 octobre 2017, à Ouagadougou.

Ces activités, selon les organisateurs, sont, entre autres, les rendez-vous formels et informels et les expositions destinées aux partenaires, aux experts et aux organisations intermédiaires (Chambre de commerce et/ou institutions d'appui au secteur privé).

Pour le président du comité de pilotage du Ve forum AFRICALLIA, Omar Yugo, ce grand rendez-vous d'affaires de l'Afrique de l'Ouest va dynamiser et développer les Petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les Petites et moyennes industries (PMI). «Notre objectif est de faire de AFRICALLIA, un évènement sous-régional majeur en matière économique», a-t-il indiqué.

En vue d'encourager la participation des entreprises, a-t-il expliqué, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) va œuvrer à l'obtention de parrainages.

Omar Yugo, à ce propos, s'est dit confiant avec l'implication de personnalités, à savoir le Président du Faso et le président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD).

«Nous allons galvaniser les entreprises nationales à participer au développement de leurs affaires», a-t-il ajouté.

Le 1er vice-président de la CCI-BF, Mamady Sanoh, a précisé que le comité de pilotage va superviser les activités d'une équipe technique. Cette équipe, a-t-il affirmé, comprend dix membres et est chargée de mettre en œuvre les activités opérationnelles du forum à venir.

«Au cours de cette édition, l'occasion sera donnée à chacun des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) de présenter ses principaux projets structurants », a-t-il assuré. Le ministère en charge du commerce est au cœur de l'organisation du prochain forum AFRICALLIA.

En effet, son secrétaire général, représentant le ministre de tutelle, a souligné que AFRICALLIA 2018 s'inscrit dans le Plan national de développement économique et social (PNDES).

Par conséquent, a-t-il dit, le souci du gouvernement burkinabè est d'amener les sociétés nationales à contribuer fortement à la croissance économique.

« A ne manquer sous aucun prétexte... »

Selon Sibiri Sanou, la plupart des industries burkinabè manquent de capacité à produire des biens et des services compétitifs sur le marché.

«Pour ce faire, il faut nouer des partenariats avec des entreprises étrangères dans le dessein de renforcer les capacités des sociétés burkinabè», a soutenu le secrétaire général du ministère en charge du commerce.

Les entreprises burkinabè ont ainsi été appelées à s'approprier la Ve édition du forum AFRICALLIA. «AFRICALLIA 2018 offre un privilège particulier et une opportunité unique que vous ne devez manquer sous aucun prétexte pour développer de nouvelles relations d'affaires et élargir vos possibilités de développement», a lancé M. Sanou à l'endroit des chefs d'entreprises.

Il a traduit le soutien du gouvernement burkinabè à cette manifestation économique et salué les ‘'substances grises" qui l'ont rendue incontournable en Afrique de l'Ouest. AFRICALLIA est une ‘'tribune unique" au Burkina Faso qui permet d'exposer les potentialités et les projets structurants aux investisseurs étrangers.

De l'avis du secrétaire général du ministère en charge du commerce, c'est une vitrine de promotion et de valorisation du potentiel économique de l'Afrique de l'Ouest.

Après quatre éditions marquées de ‘'succès éclatants", le forum AFRICALLIA, à entendre Sibiri Sanou, permet aux entreprises burkinabè de rencontrer des partenaires crédibles (12 partenaires potentiels à cette édition).

400 entreprises dans divers secteurs (Transport et logistique, Banques, Assurances, Télécommunications, Bâtiments et travaux publics, etc.), dont 240 de l'Afrique de l'Ouest et 160 du reste du monde sont attendues.

Ce, à travers le soutien de FUTURALLIA (partenaire traditionnel français), des commissions de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'UEMOA, des Ambassades de France, de Chine Taïwan, des Pays Bas, de la BOAD et de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Il est également prévu la participation de plus de 500 dirigeants de PME et de PMI de 25 pays et plus de 4 000 rendez-vous sont envisagés.

Après la présentation du projet AFRICALLIA 2018, des kits de participation ont été remis aux chefs de délégations des chambres de commerce et d'industrie des pays voisins (Côte d'Ivoire, Benin, Mali, Niger, Togo), à l'exception du Sénégal, absent à la renontre.