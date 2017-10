Burkina Faso: Coopération bilatérale

Le compte à rebours a déjà commencé et dans les états majors des deux formations… Plus »

« Tout sera finalisé au plus tard en décembre 2017 ; déjà le Burkina et la Tunisie ont signé le projet. Les Pays-Bas nous avaient signifié oralement leur accord, il reste maintenant à signer le papier.

A propos du projet trilatéral, il a précisé qu'il permettra de mener de très grandes actions en matière de santé préventive, de santé de la mère et de l'enfant et de planning familial et de toucher le plus grand nombre de populations au Burkina Faso et en Tunisie.

« Nous avons discuté de questions de santé, notamment d'échanges d'étudiants en médecine qui viendront faire des stages chez nous et vice-versa, de visites réciproques de médecins et de spécialistes des deux pays.

Au menu de leurs échanges, le renforcement de la coopération bilatérale en matière de santé et celle trilatérale entre la Tunisie, le Burkina et les Pays-Bas inhérent à un projet sanitaire.

« Il a été question du rôle que le secteur privé et celui financier peuvent jouer dans le volet économique entre les institutions tunisiennes et burkinabè.

